2° Fecha Unión de Clubes de Voleibol

Como marca el calendario establecido, se desarrolló la 2da fecha del Torneo Union de Clubes de Voleibol, que tiene como objetivo principal darle inicio a la competencia local después de varios meses de parate por la Pandemia.

La actividad se desarrolló en el Gimnasio de Racing, donde se jugó toda la tira femenina desde Sub 13 a Sub 18.

El dato importante es que después de varios años se logró sistematizar una competencia en divisiones formativas; la próxima fechas serán el día 17/7 y 24/7 .

Sub 13

C.A.E 2 – R.A.C 0 (25-17/25-12)

Sub 14

C.A.E 2- RAC 1 ( 25-12/21-25/15-7 )

Sub 16

C.A.E «Blanco» 2 – R.A.C 0 ( 25-7/25-10)

C.A.E «Negro» 2 – P NUEVO 0 ( 25-20/26-24)

Sub 18

C.A.E 2 vs R.A.C 0 ( 25-16/25-16)

P. NUEVO 2 vs R.A.C 1 (25-16/22-25/15-4)

C.A.E 2 vs P NUEVO 0 ( 25-11/25-14)

