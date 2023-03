24M: Comunicado de Libres del sur

El mismo FMI que acompañó la última dictadura cívico militar, hoy es permitido a ingresar a las cuentas públicas de nuestro Estado, si, recuerden que lo hace en forma trimestral, antes financió la compra de balas y se volvió cómplice de las 30 mil desapariciones, hoy hambrea al gran pueblo argentino con un gobierno que ya no le cabe el mote de “nacional y popular”, porque avala la implementación de medidas económicas impuestas por el fondo, en detrimento de la calidad de vida de sectores perjudicados con las repercusiones de la permanente inflación, que deja entrever cierto guiño a la pérdida de poder adquisitivo, y por ello aquel flagelo no se lo detiene y se le suma ajuste constante, desencadenando más inseguridad, desempleo, hambre y pobreza.

Desde Libres del Sur decimos que, “con ajuste y fmi, no hay derechos humanos”, entendiendo son incompatibles por el mero hecho que esa fusión restringe directamente el acceso a los alimentos, educación, salud, seguridad, derechos humanos básicos plasmados en nuestra constitución y por la adhesión a tratados internacionales, premisa que hoy, toda organización que se diga en defensa de ellos obvia, al solo centrar la lucha de los mismos a lo acontecido en la última dictadura cívico-militar, que es repudiable, pero no debiera ser la única acción a considerar en esta fecha.

No fueron aquellas madres y abuelas obsecuentes con su presente aun gobernando la dictadura, y estos 47 años de democracia, habiendo desaparecidos donde el Estado ha tenido injerencia, ¿Por qué callan? No debiera la reivindicación convalidar a la politización, sino recordemos como actuaron ante la desaparición y aparición de Santiago Maldonado y hagan un mea culpa de cómo han actuado frente a Tehuel de la Torre, por citar uno de ellos.

En Libres del Sur vamos a defender los derechos humanos desde sus incumplimientos básicos, no seremos obsecuentes, no callaremos las necesidades de nuestra patria, no diremos, para aquello si para esto no, según convenga y con ello alimentar a quienes eligen creer que la defensa de estos son un curro.

Abuelas y madres de plaza de mayo, por la memoria, la verdad y la justicia, revitalizaremos su lucha desde la acción, como ayer, hoy y siempre.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp