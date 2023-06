“A los chicos que se quieren ir del país les pido una oportunidad, no saquen pasajes”

“Al día siguiente de las PASO vamos a estar trabajando todos juntos, como ya pasó otras veces”, aseguró anoche Horacio Rodríguez Larreta en La Nación +, entrevistado por Viviana Canosa.

“Para ganarle al KIrchnerismo tenemos que estar todos juntos. Ellos usan el idioma de la impunidad, dicen cualquier cosa sin que les digan nada. Pero la gente entiende ese idioma, sabe que le están mintiendo. Por eso digo que les queda poco», agregó.

Rodríguez Larreta tuvo un fuerte mensaje para los jóvenes, a quienes les pidió que se queden en el país porque lo que viene es mucho mejor. “No saquen pasajes”, insistió durante la charla.

Ante la pregunta acerca de sus críticas a Macri, contestó: “No dije eso del gobierno de Mauricio, no quiero entrar en el juego de palabras. Dije que la agresión, que el gritar fuerte… que eso no va más. Yo pienso que el cambio que no se sostiene en el tiempo, no sirve. Tenemos que lograr que el próximo gobierno, el cual yo aspiro a presidir, logre una mayoría necesaria para que los cambios se puedan mantener».

«Nosotros vamos a una PASO y ahí la gente va a elegir, no va a haber un político que elija a dedo. Al día siguiente, gane quien gane, vamos a estar trabajando todos juntos, como ya pasó otras veces. Siempre voy a colaborar con la unidad».

Habló sobre el dolor que le genera el crimen de Cecilia Strzyzowski en el Chaco: “Es mucha la angustia de los chaqueños y pasan los días sin que se resuelva el caso. Y la actitud del gobernador Capitanich que les echa la culpa a los medios… Es una vergüenza. Pero no quiero mezclar la política con el dolor que sufre la familia. Es un caso durísimo en una provincia que parece detenida en el tiempo. Es una provincia que viene muy mal, que cada vez produce menos, que no hay trabajo… Y ahora le sumamos esto. Es muy duro para los chaqueños, aunque estoy convencido de que van a recuperar la libertad”.

Intimista, habló de sus temblores: «Siempre tomo con las dos manos. Tengo temblor esencial, es una patología que ya está incorporada, no mejora ni empeora. Antes me daba vergüenza, ahora pido un café o un vaso de agua no muy lleno. El spot del ‘El ‘Ah, pero me tiembla el pulso’, es como una muestra de firmeza. No me tiembla para gobernar, no me tembló cuando tuve que enfrentarme con el gobierno nacional”.

