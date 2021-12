Estamos a un paso de la Navidad, recorriendo el camino del Adviento. En la primera semana se ha resaltado la esperanza: “Jesús pronto llegará” (Romanos 15, 12 -13). En la segunda semana renovamos la fe: “Preparemos el camino del Señor”, (Lucas 3, 4-6). En la tercera semana irrumpió la alegría: “El Señor ya viene”, (Lucas 2, 10.) Y en la cuarta semana que estamos transitando ,anunciamos la paz: “Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres”, (Lucas 2, 14).Estamos ahí, a un paso de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? La palabra Navidad, procede del latín nativĭtas, nativātis que significa ‘nacimiento’ .Estamos a un paso de este Nacimiento, de esa esperada oportunidad que dará un nuevo respiro a toda la humanidad.

¿Cómo estamos viviendo este tiempo de Adviento? ¿Como un tiempo bendito, pacífico y lleno de oración ?¿ Como un tiempo del , día a día plagado de compromisos yde quejas?¿Cómo un tiempo al estilo del que viven las flores? ¡“Vive como las flores”! Es una respuesta de un maestro a su discípulo: “Maestro, ¿Qué debo hacer para no quejarme tanto? Algunas personas hablan demasiado, otras son ignorantes. Algunas son indiferentes. Siento odio por aquellas que son mentirosas y sufro con aquellas que calumnian. ¡Pues, vive como las flores!- advirtió el maestro-. Mira los lirios que crecen en el jardín, nacen en el estiércol, sin embargo son puros y perfumados. Extraen del abono maloliente todo aquello que les es útil y saludable, pero no permiten que lo agrio de la tierra manche la frescura de sus pétalos. Es justo angustiarse con las propias culpas, pero no es sabio permitir que los vicios de los demás te incomoden. Los defectos de ellos son de ellos y no tuyos. Y si no son tuyos, no hay motivo para molestarse. Ejercita, la virtud de rechazar todo el mal que viene desde afuera. ¡Esto es vivir como las flores! (Autor Desconocido).

Adviento es este tiempo propicio que nos lleva a estar alertas y discernir sobre los sentimientos que agitan nuestro interior y así, llegar a descubrir “al que viene” porque su venida es para convertirnos en personas más comprensivas y caritativas. Nos ayuda a dar ese paso de santidad al que estamos todos llamados: “Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. El Señor nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada”. (Papa Francisco, “Gaudete et Exsultate”, Exhortación Apostólica sobre el “Llamado a la Santidad en el Mundo Actual”. A un paso de la Navidad… ¡animémonos mutuamente!

(*) Angélica Diez, Misionera de la Inmaculada Padre Kolbe, Olavarría.