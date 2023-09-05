Actos públicos en el Consejo Escolar
EL CONSEJO ESCOLAR COMUNICA QUE EL DÍA MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE
de 2023, A LAS 8.30 HS, REALIZARÁ ACTO PÚBLICO PRESENCIAL EN INSTALACIONES DEL CONSEJO ESCOLAR, PARA DESIGNAR PERSONAL AUXILIAR CON SITUACIÓN DE REVISTA: CARGO REEMPLAZANTE
DICHO ACTO SE REALIZARÁ CON PERSONAL AUXILIAR REEMPLAZANTE EN EL LISTADO 2022/2023.
SÓLO PODRÁN DESIGNARSE Y TOMAR POSESIÓN DEL CARGO:
1- QUIENES NO CUENTEN CON REEMPLAZO ACTIVO AL MOMENTO DE TOMAR EL NUEVO CARGO.
ESTABLECIMIENTO A DESIGNAR:
ESTAB: EE N°505
DOMICILIO: HORNOS 2860
Cargo:PORTERA
Horario: 11.30 A 17.30 hs
HASTA: 12/09/2023
ESTAB: PP N°81
DOMICILIO: BELGRANO Y LAMADRID
Cargo:PORTERA
Horario: 12.30 A 18.30 hs
HASTA: 08/09/2023