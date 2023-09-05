Actos públicos en el Consejo Escolar

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Por En Linea Noticias

EL CONSEJO ESCOLAR COMUNICA QUE EL DÍA MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE

 de  2023, A LAS 8.30 HS, REALIZARÁ ACTO PÚBLICO  PRESENCIAL  EN INSTALACIONES DEL CONSEJO ESCOLAR, PARA DESIGNAR PERSONAL AUXILIAR CON SITUACIÓN DE REVISTA: CARGO REEMPLAZANTE

DICHO ACTO SE REALIZARÁ CON PERSONAL AUXILIAR REEMPLAZANTE EN EL LISTADO 2022/2023.
SÓLO PODRÁN DESIGNARSE Y TOMAR POSESIÓN DEL CARGO:

1- QUIENES NO CUENTEN CON REEMPLAZO ACTIVO AL MOMENTO DE TOMAR EL NUEVO CARGO.

ESTABLECIMIENTO A DESIGNAR:

ESTAB: EE N°505

DOMICILIO: HORNOS 2860

Cargo:PORTERA

Horario: 11.30 A 17.30 hs

HASTA: 12/09/2023

ESTAB: PP N°81

DOMICILIO: BELGRANO Y LAMADRID

Cargo:PORTERA

Horario: 12.30 A 18.30 hs

HASTA: 08/09/2023

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