Adolfo Laborde asegura que Galli no cumplió la promesas para el campo: «Ha sido un ingrato para conmigo y no perdono la ingratitud»

Laborde habló con Zona Campo e hizo un repaso de por qué decidió entrar a la política.

«Me interesó la política desde que empecé a vivir las atrocidades del terrorismo criminal en la Argentina, allá por 1975 con 10 años. Mis hermanos estudiaban afuera y viví la angustia del peligro que significaba el accionar de esas bandas de asesinos delincuentes para mi familia. Desde los 17 ya trabajaba afuera de mi casa y de Olavarría. Después, mi primer enorme frustración con Alfonsín y su gobierno deplorable. Estuve en su cierre de campaña del millón en Obelisco en 1983 con 18 años. En 1984 ya adhería a la UCD (todavía no era UCeDe) del Ingeniero Alsogaray, único político que se opuso al golpe del 76 proponiendo elecciones anticipadas. Y no dejé nunca más las ideas liberales, que practiqué en la vida y promoveré desde afuera hasta mi último aliento. Pero nunca participé de un armado político hasta 2015 con Cambiemos y Galli en Olavarría. Y fue debut y despedida. Una pésima experiencia en la que puse todo lo que tenía», dijo.

Sobre su postulación como precandidato a Diputado Nacional indicó: «sigo a José Luis Espert desde 1995 y soy su amigo hace doce años. No hay persona más coherente y que resista archivos como él hoy en la política nacional. Por eso me identifico y por primera vez me comprometí personalmente en una postulación ante su ofrecimiento. Mi salud no me permite meterme de lleno en la campaña, si no por primera vez lo hubiera hecho. Por eso solo acompaño y doy lo que puedo en términos personales».

Sobre la gestión del campo de Ezequiel Galli sostuvo: «respecto de lo local, hasta hace dos años Galli no había cumplido nada de lo que nos propusimos en campaña, al contrario. Y hoy no me interesa nada de su gestión. Ha sido un ingrato para conmigo y no perdono la ingratitud. Contó conmigo desinteresadamente desde 2014 hasta 2020 y él sabe cuánto, cuándo y adónde, lo sabe. Ya no cuenta conmigo ni le interesa hacerlo».