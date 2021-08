Agustín Vernice: «dan ganas de seguir para adelante, sabiendo que en la próxima vamos a estar igual o mejor preparados «

Habló con En Línea Noticias

En Línea Noticias dialogó con Agustín Vernice, el palista olavarriense que fue finalista en los Juegos olímpicos de Tokio 2020.

Vernice recién llegado al país desde Tokio se encuentra en Tigre, donde reside y entrena, realizando el aislamiento obligatorio en el marco de la Emergencia Sanitaria que dispone el gobierno nacional para las personas que llegan desde el exterior.

El deportista olavarriense señaló que se tomó unos días, «unas semanas de descanso y después volveremos a los entrenamientos. Pero por el momento descanso solamente,» señaló a este medio en una charla telefónica.

Agustín reveló como vivió los juegos olímpicos de Tokio: «La verdad es que fue una experiencia muy linda. Lo viví con mucha intensidad, esperé mucho por ese momento, así que disfruté haber estado ahí fue maravilloso. Obviamente que después de competir pude disfrutar un poquito más de los Juegos Olímpicos.»

«Pude conocer la Villa Olímpica y tener interacción con otros atletas, así que esa parte fue muy linda y la pude hacer después de competir. Tuve la suerte de tener varios días de descanso osea no me volví enseguida, así que aproveche a conocer y recorrer.»

Dentro de las metas cumplidas Vernice señaló que, «llegar a los Juegos era el objetivo. He trabajado muy duro durante muchos años y si bien nunca había competido en un Juego Olímpico, sí lo había hecho un campeonato del mundo de Mayores, donde mis dos mejores posiciones fueron séptimo y noveno al igual que el campeonato Mundial Sub 23 de 2017.»

«Creo que tenía con qué soñar, pero después había que ir a los Juegos Olímpicos. Un evento que cada cuatro años tenés solamente tres minutos y medio para mostrar todo el trabajo que hiciste, y eso no es fácil, no?»

«Bueno, por suerte me voy con la satisfacción de que pese a ese estrés que se vive causado por lo que ya te dije, pude resolverlo bien y es una de las cosas que más satisfacción me provoca. También dan ganas de seguir para adelante, sabiendo que en la próxima visita vamos a estar también igual de preparados o mejor. «

Todo perfecto y bien organizado

«Si, es como se vio por la tele, la verdad es que un orden tremendo. Mucho respeto. Creo que Japón lo que más me queda es el respeto de las personas, la calidez que tienen son muy buenos anfitriones. Creo que podríamos aprender de ello un poco. Son muy organizados. La verdad es que eso es lo que más me queda. Después de la ciudad no pude conocer nada y la Villa si me dejo impactado. Primero el tamaño: albergó 14000 personas así que te imaginarás que es una ciudad misma. Todo funcionaba a la perfección.»

La primera sensación tras culminar la final: «No estamos en un Juego Olímpico los deportistas, por ser conformistas y por bajarnos siempre contentos. Siempre el deseo de ir por más de lo que te permite soñar y trabajar para para seguir progresando. Así que va un poco por ese lado y si bien la posición final que tuve es muy buena y en los tiempos que hice durante la competencia también. El resultado fue bueno. No es para nada fácil estar en una final olímpica. De todas formas, creo que hay más para dar entonces esa sensación, no? Si no, sentiría que hay más para dar no hubiese reaccionado de esa manera, tampoco creo que lo hice mal, no es ni siquiera enojo, es por ahí.»

Por último el consagrado palista argentino señaló que, «mi simple deseo de ir un poco más arriba, porque creo que lo podemos hacer. Pero ahora pasan los días y uno también aprovecha todo para tomar un poquito más dimensión de lo logrado y mirar para atrás el camino recorrido, como veía uno una final olímpica cuando tenía 18 años, hace ocho años atrás, y dónde estamos ahora y parece la verdad que es un sueño.»

