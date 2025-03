A cinco años del confinamiento por COVID: “Miedo no tuve. Incertidumbre muchas veces»

Germán Augusto Caputo, exsecretario de Salud de la Municipalidad de Olavarría, habló este miércoles respecto del quinto aniversario del inicio del confinamiento por COVID que decretó el expresidente Alberto Fernández.

El médico Germán Caputo habló con Luis Anibal Occhi (Lu32) y allí, con tranquilidad y agudeza, analizó lo que pasó hace exactamente cinco años. «Se trató siempre de tomar las decisiones correctas», dijo el médico al hablar de cómo se trabajó en aquellos meses donde todo cambió.

En ese sentido, el hombre que fue la cara de la pandemia en Olavarría, señaló: “miedo no tuve. Incertidumbre muchas veces. El estrés de que las cosas salgan bien. Siempre tratamos de hacer lo correcto, cuando esas cosas no salían había estrés, había incertidumbre. Pero la palabra ‘miedo’, no. Miedo nunca tuve.»

Agregó Caputo: “si bien fue un momento muy complejo, un momento duro, de mucha incertidumbre, siempre trato de rescatar lo positivo. Se armó un excelente grupo de trabajo, se trató siempre de tomar las decisiones correctas… Algunas salían bien, otras no tanto. Pero se trabajó realmente con mucha conciencia y realmente el equipo que se armó es algo que creo es para toda la vida.»

La imagen de Caputo se repetía día a día en todos los medios de la ciudad e incluso, la política, llegó a sondear la posibilidad de que el médico fuera candidato en las elecciones legislativas de 2021. Allegados a las decisiones de aquel momento aseguran que el exintendente se lo llegó a proponer a Caputo aunque éste expresó un contundente rechazo.

Caputo no venía de la política y así lo recordó, “cuando entro a la gestión, sin venir de la política, descubro que estamos en vista de una pandemia, algo que era realmente desconocido para todo el mundo. Hubo que armar un equipo, un equipo con gente que yo no conocía. Gracias a Dios terminó siendo gente muy trabajadora, muy inteligente. Si bien a mí me tocó ser la cara visible, fue gente que estuvo todo el tiempo al pie del cañón.»