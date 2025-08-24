A un mes de la muerte de Gonzalo Tamame: Concentración en el centro y manifestación frente a la Primera

Este sábado se cumplió un mes de la muerte de Gonzalo Ezequiel Tamame, el hombre que apareció muerto en el interior de un calabozo de la Comisaría Primera.

La familia y amigos de Tamame se movilizaron en el centro de la ciudad, particularmente en el Paseo Jesús Mendía y luego se movilizaron hasta la Comisaría Primera donde se encontraron un excesivo e injustificado operativo policial.

Como ha sucedido en anteriores movilizaciones, al frente de la marcha estuvo Marcela, la madre de Gonzalo y las hermanas del hombre: María y Andrea.

Allí hubo oportunidad de tomar contactos con los medios de prensa de la ciudad y ratificaron: “Gonzalo no se ahorcó.» Además volvieron a insistir en la necesidad de que los policías involucrados terminen en prisión.

La semana pasada se conoció un informe que reveló que Gonzalo Ezequiel Tamame tenía más de 40 golpes en su cuerpo y para la familia del hombre este dato es fundamental para reiterar que el hombre fue asesinado.

«Él no tenía fuerzas para ahorcarse», dijeron fue así que volvieron a pedir cárcel para los involucrados y señalaron, «Nosotros lo único que queremos es que vayan presos, los que le pegaron y también en la comisaría.»

Tras permanecer un tiempo en el Paseo Jesús Mendía, los manifestantes se trasladaron a la Comisaría Primera y allí realizaron un fuerte reclamo de Justicia.