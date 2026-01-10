Abrazo solidario frente a la residencia La Sabiduría

Imagenes Mauricio Latorre

Este sábado a las 10 de la mañana se realizó un abrazo simbólico frente a la residencia de adultos mayores La Sabiduría. El encuentro tuvo como propósito brindar apoyo tras el reciente siniestro, recordar las vivencias en la institución y manifestar la intención de que el hogar pueda volver a funcionar.

Durante la jornada, Soledad Urbieta, familiar de uno de los residentes, tomó la palabra para destacar el acompañamiento recibido por parte de los responsables del lugar: Sergio, Michael y Brian. «Este abrazo solidario es para no solo recordar todos los buenos momentos que pasamos en la residencia, sino para la ilusión de que este gran hogar se vuelva a levantar», expresó Urbieta.

En su discurso, se refirió al cuidado brindado a su padre y al rol de Sergio como guía. «Cuando nadie me abrazó ni a mí ni a mi mamá ni a mis hermanas, Sergio lo hizo. Sergio nos ayudó en un momento muy complicado», manifestó, y agregó sobre la estancia de su familiar en el lugar: «Mi papá bailaba, mi papá sonreía, mi papá estaba abrazado».

Asimismo, se pidió por la pronta recuperación de Sergio y de todos los damnificados que se encuentran afectados en su salud. Urbieta hizo un llamado a la empatía y al compromiso de los sectores pertinentes para que los geriátricos de Olavarría cuenten con las condiciones adecuadas. «Ayudemos a ayudar, usemos las palabras correctas y para quienes tienen que poner lo que hay que poner, que estén acá, que nos abracen», señaló.

Tras las palabras alusivas, los presentes rezaron un Padre Nuestro y un Ave María, finalizando la actividad con un aplauso.

Parte oficial y fallecimiento

En el transcurso de las últimas horas, el Municipio informó el deceso de Omar Antonio Beratz, quien se encontraba internado en el Hospital “Dr. Héctor Cura” tras el siniestro en el barrio Isaura. Beratz era uno de los residentes del hogar de larga estadía. Desde la Municipalidad de Olavarría expresaron sus condolencias y apoyo a la familia.

Actualmente, cuatro personas continúan internadas en unidades de terapia intensiva: tres en el Hospital Municipal y una en la clínica María Auxiliadora. A la fecha, 37 personas ya han recibido el alta médica.