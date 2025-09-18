Adelanto exclusivo / El municipio intenta quitar la tutela sindical de Marcelo Díaz, dirigente del STMO

Marcelo Diaz / Foto En línea Noticias

La Municipalidad de Olavarría presentó una demanda de exclusión de tutela sindical del dirigente Marcelo Díaz, integrante del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría.

La presentación fue realizada por la Subsecretaría de Asuntos Legales de la Municipalidad de Olavarría en el Tribunal de Trabajo N° 1

Previo a esta intención de quita de la tutela sindical, el Municipio da cuenta que mediante Decreto Nº1556/25, el Departamento Ejecutivo ha aplicado sanción disciplinaria de apercibimiento por las conductas llevadas a cabo en incumplimiento de las obligaciones y deberes consagrados en la ley Nº14.656.

Todo se encuentra motivado, además, según supo En Línea Noticias, a una denuncia que formuló el año pasado la doctora Silvia de la Torre en la sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia de nuestra ciudad.

El proceso judicial iniciado en el Tribunal de Trabajo de Olavarría se encuentra en una etapa inicial y a partir de ahora se llevarán adelante distintas acciones que, obviamente, incluirán la defensa que podrá ejercer el dirigente sindical.