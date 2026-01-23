Alerta por riesgo extremo de incendios en Olavarría y la región

Olavarría y gran parte de la provincia de Buenos Aires atraviesan un escenario de riesgo extremo de incendios, según los últimos reportes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las condiciones climáticas previstas para los próximos días elevan de manera significativa la posibilidad de focos ígneos, especialmente en zonas rurales.

De acuerdo a los organismos oficiales, casi todos los municipios bonaerenses se encuentran bajo alerta máxima para las próximas 48 horas. Solo una parte del sur provincial registra un nivel de riesgo “muy alto”, mientras que el resto del territorio presenta la categoría más elevada.

Las autoridades advirtieron que la situación debe considerarse “potencialmente explosiva o extremadamente crítica”, debido a la combinación de altas temperaturas, baja humedad y vientos intensos. En concreto, el riesgo extremo se da cuando se superan los 30 grados, la humedad desciende por debajo del 30% y los vientos superan los 30 km/h, condiciones que favorecen la rápida propagación del fuego en rastrojos de cosecha y pasturas secas.

El alerta se da en un contexto preocupante: durante el último mes, los incendios ya afectaron alrededor de 20 mil hectáreas en el sur de la provincia de Buenos Aires, lo que refuerza la necesidad de extremar las medidas de prevención.

Desde los organismos de control recordaron que, cuando el riesgo es catalogado como “muy alto”, las condiciones de quema son críticas y pueden registrarse fuegos de copa en áreas forestales. En el nivel “extremo”, en tanto, la situación se vuelve aún más peligrosa, con posibilidad de incendios de rápida expansión y difícil control.

Ante este panorama, se solicita a la población evitar cualquier tipo de quema, no arrojar colillas ni residuos inflamables y dar aviso inmediato a las autoridades ante la detección de humo o fuego, con el objetivo de reducir riesgos y prevenir daños mayores.