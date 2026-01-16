Allanamiento en Pueblo Nuevo por venta de drogas

Personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Olavarría realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Pueblo Nuevo, donde se comercializaba cocaína bajo la modalidad de «kiosco». La investigación se inició de oficio a fines del año pasado con intervención de la UFI Nro. 19.

Tras tareas de campo, seguimientos y filmaciones, se logró establecer que en un domicilio ubicado en la calle Maipú al 3300, una mujer mayor de edad realizaba la venta de sustancias. Con las pruebas obtenidas, el Juzgado de Garantías Nro. 1, a cargo de la Dra. Fabiana San Román, otorgó la orden de allanamiento.

El operativo se ejecutó el pasado 14 de enero alrededor de las 20:30 horas. Previamente, la policía interceptó en la vía pública a un hombre que acababa de comprar una dosis de cocaína en el lugar. Durante el registro de la vivienda, los efectivos secuestraron cocaína, marihuana y telefonía celular.

La mujer investigada fue aprehendida en el momento y, tras ser indagada por la justicia, se dispuso su detención, siendo trasladada a la Unidad Penitenciaria 52 de Azul.

En la continuidad de las actuaciones, el 15 de enero al mediodía, el personal policial hizo efectiva otra orden de detención en la intersección de Avenida Sarmiento y Alberdi. Allí se procedió a la captura de un hombre mayor de edad por infracción a la Ley 23.737 (comercialización de estupefacientes). El mismo fue alojado en la Unidad 38 de Sierra Chica.

Desde la fuerza policial se informó que no se brindan las identidades de los detenidos debido a que las tareas investigativas continúan en curso.