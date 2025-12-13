Ante un gran marco se realizaron las Fiestas patronales de Santa Lucia en Sierra Chica

​

​La comunidad de Sierra Chica vivió este sábado una emotiva y multitudinaria celebración por la Fiesta Patronal de Santa Lucía, patrona del pueblo. El evento se desarrolló en un excelente marco de público, que participó tanto de las actividades religiosas como de los espectáculos culturales.

​El programa comenzó a las 19 horas con la tradicional procesión que partió desde la Parroquia Luján. Seguidamente, a las 19:45 h, se celebró la misa en la Capilla Santa Lucía. La ceremonia fue presidida por el obispo Monseñor Hugo Salaberry, quien administró el sacramento de la Primera Comunión y Confirmación a varios fieles de la localidad.

​Tras los actos litúrgicos, la jornada continuó con una serie de espectáculos que combinaron tradición y arte local.

El cierre estuvo a cargo del artista Nahuel Toro.

​La festividad, que resalta el valor del Patrimonio Sierra Chica, contó también con una cantina para el disfrute de los presentes. La presencia del obispo y la gran convocatoria de público destacaron la importancia de esta celebración anual para la comunidad de Olavarría. (En Línea Noticias)