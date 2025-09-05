Anticipo / Condenaron a un hombre de Sierras Bayas por intento de homicidio

En las últimas horas en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Azul se dictó sentencia, en el marco de un juicio abreviado, contra un hombre de Sierras Bayas acusado de intentar asesinar a otros cuatro sujetos noviembre de 2022

La sentencia lleva la firma del juez Martín Eugenio Cespedes quien integró el TOC N° 1 de manera unipersonal para este juicio abreviado.

El hombre condenado, con domicilio en Sierras Bayas, está identificado en el expediente judicial como Damián Alberto Gaviatti.

Voceros del Tribunal Oral y Criminal N° 1 confirmaron a En Línea Noticias la sentencia e indicaron que Gaviatti fue condenado a la pena de cinco años y cuatro meses de prisión, por resultar autor penalmente responsable del delito de Homicidio simple agravado por uso de arma de fuego en grado de tentativa y Portación ilegal de arma de fuego uso civil, en concurso real.

Todo sucedió en la localidad de Sierras Bayas el 19 de noviembre de 2022 en horas de la tarde.

Las víctimas del proceso penal son Jesús y Facundo Pelroso, Juan Segundo Rivero y Marcelo Córdoba.

Para la Justicia quedó demostrado que Gaviatti utilizó un arma de fuego y ejecutó disparos «a media y corta distancia» contra Jesús y Facundo Pelroso, Juan Segundo Rivero y Marcelo Córdoba.

Los hechos

El día 19 de noviembre de 2022, Damián Alberto Gaviatti circulaba en una motocicleta marca Honda modelo NX 150 cc por calle Freyre entre calle Rivadavia y el ingreso a la Cantera Block-Cal de la localidad de Sierras Bayas.

Por ese lugar, a su vez, circulaban a bordo de una camioneta marca Chevrolet C10 Jesús Pelroso, Facundo Pelroso, Juan Segundo Rivero y Marcelo Córdoba.

Según el relato de los hechos en la sentencia, Gaviatti amenazó con matar a sus víctimas y efectuó un primer disparo a la luneta trasera de la camioneta, para más tarde ponerse a la par y por la ventanilla del acompañante apuntar a Juan Segundo Rivero a la altura de la cabeza a quien le efectuó al menos un disparo.

Más allá de eso, Gaviatti continuó disparando hacia Marcelo Córdoba y luego contra Jesus Pelroso.

Las víctimas sufrieron algunas lesiones y, según la justicia, no encontraron la muerte «por razones ajenas» a la voluntad del atacante.