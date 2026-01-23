Anticipo En Línea: La Cámara Penal de Azul rechazó la excarcelación de Martín Marcelli

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul – habilitando feria – confirmó la negativa a conceder la excarcelación a Martín Marcelli, ex defensor oficial de Olavarría, en el marco de una causa penal en la que se encuentra detenido.

La resolución fue dictada el 23 de enero de 2026 por los jueces Carlos Paulino Pagliere, Damián Pedro Cini y Gustavo Agustín Echevarría, quienes rechazaron por improcedente el recurso de apelación interpuesto por la defensa particular del imputado y confirmaron lo decidido en primera instancia.

El planteo había sido formulado contra una resolución del Tribunal en lo Criminal N° 1 de Azul, que el 30 de diciembre de 2025 negó el pedido de excarcelación por agotamiento de pena. La defensa sostuvo que correspondía computar los denominados “estímulos educativos” previstos en la ley de ejecución penal, lo que —según argumentó— permitiría acceder a la libertad.

Sin embargo, la Cámara reiteró un criterio ya sostenido en anteriores pronunciamientos: el estímulo educativo no puede utilizarse para modificar la fecha de agotamiento de la pena, sino únicamente para adelantar el acceso a determinados beneficios dentro del régimen progresivo de ejecución, como salidas transitorias o el período de prueba.

En su voto, el juez Pagliere fue categórico al señalar que el estímulo educativo: “tiene por finalidad premiar al penado a través de la reducción de los plazos requeridos para avanzar a través de las distintas fases y períodos del régimen progresivo del sistema penitenciario, pero no permite, bajo ningún punto de vista, alterar el monto de la pena impuesta en la sentencia judicial”.

En el mismo sentido, el magistrado recordó que el propio decreto reglamentario de la ley de ejecución penal establece que la aplicación del estímulo educativo: “no modifica la fecha de agotamiento de la pena”.

La Cámara destacó además que aceptar el criterio propuesto por la defensa implicaría tornar “ilusorio el cumplimiento efectivo de la pena impuesta”, argumento que ya había sido sostenido en la resolución de primera instancia.

Por otro lado, el tribunal también descartó pronunciarse sobre la eventual concesión de la libertad asistida, al advertir que ese planteo fue introducido recién en la apelación. Al respecto, Pagliere sostuvo que: “dada la competencia revisora de este órgano de alzada, no corresponde expedirse al respecto en forma originaria”.

No obstante, dejó expresamente a salvo el derecho de la defensa a formular ese pedido ante el juez de primera instancia.

Dos rechazos

En una segunda resolución dictada también este 23 de enero, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul negó la libertad condicional del ex defensor oficial de Olavarría.

El segundo fallo corresponde a la causa N° 50.451 y fue resuelto por los jueces Damián Pedro Cini, Gustavo Agustín Echevarría y Carlos Paulino Pagliere, quienes confirmaron la decisión del Tribunal en lo Criminal N° 1 de Azul que, el 22 de diciembre de 2025, había negado el beneficio.

Al votar en primer término, el juez Cini reconoció que Marcelli cumple con el requisito temporal exigido por el artículo 13 del Código Penal, dado que fue condenado —mediante sentencia no firme— a cuatro años de prisión y lleva cumplidos tres años, cuatro meses y veinticinco días de detención, sin registrar antecedentes de reincidencia ni sanciones disciplinarias, con “conducta muy buena” y “concepto bueno”.

Sin embargo, el magistrado sostuvo que no se encuentra satisfecho el requisito del pronóstico favorable de reinserción social, elemento indispensable para conceder la libertad condicional. En ese punto, el tribunal otorgó especial relevancia a la pericia psicológica oficial, elaborada por una profesional de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Azul.

Del informe surge que Marcelli presenta una personalidad con “aspectos impulsivos, escasa tolerancia a la frustración y predominio de defensas psíquicas de proyección”, y que la “carencia de demanda de tratamiento psicológico” constituye un indicador desfavorable de cara a una eventual reinserción social. Según el juez Cini, estos elementos “sellan la suerte negativa del recurso”.

A ese diagnóstico se sumó, además, un dictamen desfavorable del Servicio Penitenciario Bonaerense, fundado en reservas de orden psicológico.

Con esos argumentos, la Cámara concluyó que, aun cuando el imputado cumple con los plazos legales, no se encuentran dadas las condiciones subjetivas necesarias para acceder a la excarcelación en términos de libertad condicional, y resolvió rechazar por improcedente la apelación.

De este modo, en una misma jornada, el tribunal dictó dos resoluciones adversas para Marcelli: una vinculada al pedido de excarcelación por agotamiento de pena y estímulos educativos, y otra referida a la libertad condicional, ambas confirmando las decisiones de primera instancia.