Anticipo En Línea / Negaron las salidas transitorias de una olavarriense que asesinó brutalmente a su suegra

La jueza de Ejecución Penal del Departamento Judicial de Azul doctora Silvia Araceli Torres resolvió en las últimas horas negar el beneficio de salidas transitorias para una olavarriense condenada por haber asesinado brutalmente a su suegra en un hecho que conmocionó a la localidad de Sierras Bayas y a toda la ciudad de Olavarría.

Ph: Archivo – Stuñek siendo ingresada a la DDI Olavarría en enero de 2017

Se trata de susana Susana Elizabeth Stuñek fue condenada a la pena de 18 años de prisión por el delito de Homicidio simple. Aquel brutal asesinato se produjo el 9 de enero de 2017 en Sierras Bayas y tuvo como víctima a una querida vecina de aquella localidad: María Elena «Nené» Vigneau.

En una primera instancia se intentó hacer pasar el crimen como un hecho de inseguridad aunque, rápidamente, la investigación tuvo un giro y se determinó que «Nené» Vigneau había sido ultimada por quien era su nuera. Susana Elizabeth Stuñek fue detenida el 13 de enero de 2017 y años después fue sometida a un Juicio por Jurados que la declaró culpable del delito de Homicidio Simple.

Según el calculo de la pena, Stuñek ha cumplido la mitad de la misma y debería estar presa hasta el 12 de enero de 2035.

Es importante señalar que estando presa, la encartada fue beneficiada con lo que se denomina «estimulo educativo» y por esa razón su pena se redujo en 5 meses y 15 días.

Un dato que aparece en la Resolución de la Jueza Torres a la hora de rechazar el beneficio de las salidas transitorias es que los familiares y allegados de la mujer asesinada han hecho saber que en el tiempo en el que Stuñek ha estado privada de su libertad han «molestados» y «perturbados» por la mujer y algunos allegados.

Esta situación no fue dejada de lado por la Jueza Torres a la hora de dictaminar sobre el beneficio de las salidas transitorias toda vez que ordenó, «imponer la prohibición total y absoluta de la interna Stuñek -por sí o por interpósita persona- de comunicarse con los hijos y nietos de la víctima por cualquier medio hasta la finalización de la condena.»

De esta manera la Jueza hizo un lugar que habían formulado desde el Ministerio Público a través de la Fiscalía General de Azul.

Para la Jueza Torres, la olavarriense «no se encuentra aún preparada para usufructuar los egresos transitorios a prueba.»