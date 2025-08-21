Anticipo / Maximiliano Wesner presentará ocho nuevos móviles policiales comprados por el Municipio

El intendente municipal Maximiliano Wesner presentará a la comunidad ocho nuevos móviles policiales comprados por el Municipio a través del Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad.

La presentación de la nuevas unidades será este viernes 22 de agosto a las 14 horas en el Paseo Jesús Mendía.

Los móviles que se presentarán en sociedad serán tres camionetas tipo pick up 4×4 y cinco automóviles.

En lo que respecta a las camionetas serán destinadas a la zona rural, particularmente, a Espigas, Recalde y Santa Luisa.

Mientras que los vehículos de menor porte estarán destinados a reforzar la seguridad en la planta urbana.