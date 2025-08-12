Anunciaron la aprobación de un nuevo RIGI para el desarrollo de un Parque Eólico en Olavarría

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que llegará una nueva inversión a la Argentina bajo el RIGI por más de u$s250 millones. Se trata del Parque Eólico Olavarría. El proyecto será llevado a cabo por las empresas PCR y ACINDAR.

La noticia fue confirmada a través de una publicación del funcionario en x. «El Comité Evaluador del RIGI aprobó el 7mo proyecto. Se trata del Parque Eólico Olavarría presentado por PCR y ACINDAR. La inversión será de más de USD 250 millones y el parque tendrá una capacidad de 180MW de energía renovable», escribió.

El proyecto estará a cargo de PCR, una empresa especializada en hidrocarburos, energías renovables y la producción de cemento, y Acindar, fabricante de aceros largos en el país, e involucra el desarrollo de un parque eólico en Olavarría.

Este parque eólico tendrá una potencia instalada de 180 megavatios en su primera etapa y estará destinado a abastecer las plantas industriales de ArcelorMittal Acindar. El objetivo del proyecto es que la energía generada mejore la sostenibilidad y reduzca las emisiones de carbono en las operaciones industriales de la compañía.

Ambas compañías ya son socias en el área de generación. Son accionistas (51% y 49%, respectivamente), en la empresa GEAR 1 S.A. (Generación Eléctrica Argentina Renovable I), que es titular y opera el parque eólico y solar San Luis Norte. Está ubicado en Toro Negro, en el departamento de Belgrano de esa provincia, y tiene una potencia total de 112,5 MW.

Se trata de el séptimo compromiso inversión en el marco del esquema especial que otorga una serie de beneficios fiscales y jurídicos (baja del impuesto a las Ganancias, devolución acelerada de IVA, no cobro de retenciones a las exportaciones o de aranceles a la importación, entre otros) para las empresas que planteen desembolsos superiores a los u$s200 millones. Esto representa un compromiso de inversión confirmado de al menos u$s9250 millones, según datos del Ministerio de Economía.