Anunciaron que el lunes se reinicia la obra de la Facultad de Salud

En una conferencia de prensa que encabezó el Rector de la UNICEN, Marcelo Aba, el decano de Salud, Héctor Trebucq, el responsable de la empresa Urban Construcciones Pablo Castelló, la Jefa de Gabinete Mercedes Landivar junto a la decana de la FIO Ing. María Peralta y su par de Sociales, Gabriela Gamberini, se anunció que este lunes se retoma la obra de la Facultad de Salud, paralizada por el gobierno nacional desde diciembre de 2023.

Los recursos serán desembolsados por un monto 300 millones de pesos por la UNICEN con un plazo de finalización de tres meses, señalan que para el segundo cuatrimestre se habrán terminado aulas, baños y un hall.

El Rector de la Unicen, Marcelo Aba remarcó que, «es un día de alegría para la Universidad, porque la obra de salud viene teniendo inconvenientes desde el inicio mismo.»

«Habíamos logrado la refinanciación de la obra completa, la licitación, y a partir de la asunción del nuevo gobierno, los flujos de fondos cayeron a cero, y por supuesto la empresa a partir de ese momento paró la obra, porque no había ningún tipo de financiación posible, y de hecho había una importante deuda del Estado para con la empresa.»

El titular de la universidad destacó que, «en ese contexto, y asumiendo para la Universidad, la obra de salud era la prioridad, a medida que fuera posible ponerla en movimiento, por lo que representa para la vida misma de la facultad, más allá de que siempre hemos contado con un apoyo invalorable del municipio.»

«El único camino que nos quedaba era intentar retomar la obra con recursos propios de la universidad, que vamos a poner en carácter de adelanto financiero, nosotros vamos a financiar la etapa siguiente, que va a tener la misma empresa que tiene la licitación, y nos quedará como acreencia nuestra hacia el Estado Nacional el dinero que hemos puesto.»

Marcelo Aba reiteró que la UNICEN cree que «la Facultad de Ciencias de la Salud está por encima de todo, lo que nos trababa eran las cuestiones que decía, de tipo legal, de tipo administrativo, es lo que a través de un trabajo permanente de la Secretaría General se ha logrado ir acomodando, tanto con el Estado Nacional, que no nos financia, pero nos tiene que habilitar a hacer lo que queremos hacer, la empresa que tiene que acceder a seguir teniendo dificultades con el Estado.»

«El 21 ya estaría la gente trabajando, o sea que si hay un título para ponerle es se reinician las obras en la Facultad de Salud, hoy con una primera etapa ya financiada con fondos de la universidad.» Marcelo Aba

En ese sentido enfatizó que, «todo eso, en una etapa de crisis muy, profunda que vive toda la sociedad. No somos para nada ajenos a lo que está viviendo la sociedad, pero estamos en la universidad y hablamos de la universidad. Hemos logrado generar esos recursos, tenemos la posibilidad de aportarlos. Teníamos, insisto, dificultades de tipo legal, de tipo administrativo, no podíamos ir a negociar directamente con la empresa.»

«Se salvaron todas esas dificultades con lo difícil que es hoy entablar relación con el gobierno, no solo que pague, que ya es más difícil todavía, sino que hoy han cambiado todas las estructuras, ya no existen los ministerios como nosotros los manejábamos cuando teníamos la posibilidad de interactuar con un ministro de Obras Públicas.»

«El Consejo Superior nos acompañó en esa decisión y, bueno, lo que decíamos recién, resueltos todos estos problemas administrativos, legales, con lo cual tenemos la tranquilidad que el dinero que estamos invirtiendo lo estamos haciendo absolutamente dentro de la legalidad.»

El rector de la Universidad destacó que, «el día lunes, entonces, la obra de salud se reinicia en principio con esta primer etapa que abarca las aulas y la galería y algún espacio de sanitarios que, insisto, va a tener ese beneficio para toda la comunidad de salud.»

«Es una muy buena noticia en épocas muy, muy difíciles. Nosotros no hemos recibido un solo peso de aumento en el presupuesto. Estamos funcionando con exactamente el mismo presupuesto del año 2024. La inflación sigue. No sé cómo nos golpeará ahora el cambio del dólar, pero seguramente nos va a golpear. No tenemos ningún incremento en presupuesto, pero también hemos puesto partidas especiales que refuerzan los presupuestos de las facultades para que las actividades académicas no se vean de ninguna manera resentidas y que cada unidad académica ha recibido ese refuerzo para garantizar que las actividades se desarrollen con la mayor normalidad posible.»

