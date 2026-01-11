Ardió el deposito judicial: Impresionante incendio en el barrio Belén

Foto: Mauricio Latorre

Un impresionante incendio se desató en la tarde noche de este sábado en el deposito judicial ubicado en el barrio Belén.

Alrededor del incendio se desplegaron varias unidades del cuartel central de Bomberos y además se sumaron efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Las causas del siniestro son motivo de investigación, aunque se especula que todo podría haberse inciado producto de una quema de pastos intencional a la vera de las vías del ferrocarril.

Al lugar fue convocada una ambulancia por prevención aunque en todo momento se descartó la posibilidad de personas heridas.

Las perdidas están centradas en una importante cantidad de automóviles que se encuentran depositados en el lugar que, no es la primera vez que se incendida.

En un principio, desde el cuartel central, fueron movilizadas la Unidad 21, la unidad 20 cisterna, la unidad 25 con personal y equipos autónomos y la unidad 26.

Los bomberos pudieron disponer de un tanque australiano de una quinta cercana para poder garantizar el suministro de agua en todo el momento en que trabajaron para extinguir las grandes llamas generadas en el lugar.