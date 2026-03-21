Armas, cráneos con disparos y animales recuperados: el paso a paso de la investigación del robo en «Don Serapio»

La investigación por el robo de más de 500 vacunos en el establecimiento rural «Don Serapio», ubicado en el cuartel XI de Olavarría, continúa abierta. Sin embargo, en menos de dos semanas el Comando de Prevención Rural logró avances significativos: allanamientos positivos, armas ilegales secuestradas, cráneos con disparos hallados en el monte y animales recuperados. Lo que sigue es el paso a paso de cómo se fue construyendo la investigación.

La denuncia

Todo comenzó el 9 de marzo, cuando Liliana Marcelina González Vila, propietaria del establecimiento «Don Serapio», se presentó ante el Comando de Prevención Rural para denunciar que el 2 de marzo había tomado conocimiento de que en su campo habrían sido faenados y sustraídos animales vacunos. Al realizar el recuento —comparado con el último registro del 14 de noviembre de 2025— se constató el faltante de 311 vacas y 200 terneros. En el lugar, el personal policial encontró aproximadamente 40 cueros de vacunos con cabeza y garrones, sin el resto del animal. La causa fue caratulada como abigeato agravado en los términos del artículo 167 quater del Código Penal e interviene la UFI 11 de Azul.

Primeros allanamientos: armas, celulares y registros de ventas

Los primeros allanamientos, ordenados por la jueza de Garantías N° 1, Fabiana San Román, arrojaron resultados positivos en tres objetivos simultáneos. En un campo sobre avenida Pellegrini se secuestró un teléfono celular marca Motorola y papeles con anotaciones, pesajes de animales y tickets. En el propio campo «Don Serapio» se encontró otro celular Motorola, un cuaderno con registros de venta particular de animales, y más de 50 cráneos vacunos con orificios de arma de fuego. También se hallaron elementos utilizados para la faena: malacate, sierras y cuchillos. En un domicilio urbano se secuestró un teléfono Samsung.

En el mismo procedimiento se recogieron dos armas de fuego sin documentación que acreditara su tenencia legal: una de calibre 16 doble caño y otra de calibre 14. Las actuaciones por tenencia ilegal de arma de fuego quedaron a cargo de la UFI 7, a cargo del doctor Urlezaga.

243 cráneos en el monte y nuevas libretas

El 13 de marzo, personal del CPR realizó un rodeo de hacienda en el propio campo «Don Serapio» para establecer el stock existente. El hallazgo fue impactante: 243 cráneos de vacunos dispersos en el monte que rodea el chalet principal, de los cuales 61 presentaban orificios compatibles con disparos de arma de fuego. Este dato redujo el faltante total denunciado, ya que esas muertes no estaban registradas en la cuenta general del establecimiento. Del chalet principal también se recogieron seis libretas con anotaciones personales sobre el control mensual de hacienda, elementos puestos a disposición del magistrado interviniente.

Animales recuperados y nuevas actuaciones

A partir de testimonios y averiguaciones, el personal del GTO estableció que en un establecimiento rural sobre la Ruta N° 51, pasando el cruce Mi Serranía, podrían encontrarse animales sustraídos del campo «Don Serapio». La jueza San Román ordenó el allanamiento.

Al llegar al predio, que se encontraba sin moradores, se controló la totalidad de la hacienda. El resultado fue contundente: 30 animales no poseían marca, 10 tenían marca planchada y 5 vacunos tenían la marca registrada a nombre de la denunciante. También se encontraron 52 terneros, de los cuales 20 estaban orejanos con edad compatible con los sustraídos. Los animales identificados fueron secuestrados y entregados como depositario judicial provisorio en el lugar.

La magistrada dispuso que los vacunos con marca de la denunciante y los terneros orejanos sean restituidos al campo de origen, que sobre el resto de los animales orejanos intervenga el Ministerio de Desarrollo Agrario de La Plata, y que se inicien actuaciones penales por adulteración de marcas. Al día siguiente, 20 de marzo, la denunciante fue convocada para reconocer los animales.