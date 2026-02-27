AUBASA busca quedarse con la concesión de las rutas 3, 205 y 226

Además de la autopista Ricchieri

Autopistas de Buenos Aires S.A (AUBASA), empresa del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se presentó este viernes a la licitación nacional para concesionar un tramo transcendental de la autopista Ricchieri, Ezeiza-Cañuelas y las rutas Nacionales 3, 205 y 226.

Con el objetivo de sumar nuevas rutas y autovías a la red de más de 1200 kilómetros que cuenta la empresa estatal entre las autovías provinciales 2, 11 y 6, Buenos Aires La Plata, rutas 56, 63 y 74, AUBASA ingresó la documentación en tiempo y forma para el proceso de contratación junto a 42 empresas, de las cuales, solo 15 (incluida AUBASA) fueron confirmadas.

La presente licitación incluye la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje en el marco de la ley 17.520 y sus modificatorias, de los Tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa de la “Red Federal de Concesiones – Etapa II”.

Previo a la etapa de presentación de oferta, el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, principal accionista de AUBASA, realizó una asamblea para argumentar las capacidades que la empresa estatal tiene a lo largo de los más de diez años de experiencia, con una amplia capacidad operativa en materia de gestión vial (asistencia al usuario las 24 horas, mantenimiento y obra, seguridad vial y atención comercial), como así también la ratificación de que Autopistas de Buenos Aires S.A es una empresa sólida financieramente, con un plan de obras que actualmente se está ejecutando de acuerdo a lo proyectado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.



Las tarifas de peajes de AUBASA son absolutamente competitivas y permiten llevar adelante un ambicioso plan de obras que se puede ver a lo largo de todas las trazas: duplicaciones de calzada, nuevas rotondas, y accesos, reconversión lumínica, repavimentaciones, señalizaciones, sistema de cámaras de videovigilancia y asistencia vial de emergencia, etc.