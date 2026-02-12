Avanza la obra de ampliación y refacción en la EP Nº 51 del barrio San Vicente

Avanza la obra en las instalaciones de la Escuela Primaria Nº 51 “Pedro Goyena”, ubicada en el barrio San Vicente, donde se desarrolla un importante trabajo de ampliación y refacción en el marco del Plan de Infraestructura Escolar que impulsa la gestión municipal.

El plan contempla, por un lado, la construcción de una cocina, depósitos y sanitarios nuevos para el Salón de Usos Múltiples. Para ello, previamente debe demolerse un sector del edificio. En ese mismo sentido, se intervendrá una parte del solado del patio para ejecutar un nuevo piso de hormigón alisado.

Además, se construirá un aula nueva con acceso desde la galería. El proyecto incluye ampliaciones sobre el patio y la colocación de aberturas de aluminio sobre la calle Azopardo.

En cuanto a las obras exteriores, se realizarán cazoletas en los árboles existentes de las veredas, con bordes de hormigón de 10 centímetros, y se plantarán nuevos ejemplares.

En materia de reparaciones, se intervendrán los solados de las veredas y se incorporará un vado peatonal sobre la calle Rivadavia. También se pintará el interior del edificio —paredes y cielorraso con látex— y el exterior del establecimiento.

Por último, se ejecutarán las instalaciones de gas, sanitaria y eléctrica correspondientes a los nuevos ambientes, que serán conectados a las redes ya existentes en el edificio escolar.