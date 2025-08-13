Axel Kicillof en Olavarría: Recorrió obras, entregó viviendas y escrituras

El Gobernador Axel Kicillof llego a la ciudad de Olavarria a las 11.25 de este miércoles y junto al intendente, Maximiliano Wesner, recorre la obra de pavimentación de la avenida La Rioja entre Av. del Valle y Av. Colón, en un total de 10 cuadras. Es una vía estratégica que da frente al campus universitario.

Más tarde Recorrieron la obra del Complejo Judicial de Azul en Olavarría en el que se alojarán el Fuero Civil y Comercial, el Fuero Penal, el Fuero Laboral, el Fuero de Responsabilidad Penal y Juvenil y el Fuero de Familia, con sus respectivas instituciones vinculadas y dependencias de la Suprema Corte.

Pasado el mediodía recorrieron la nueva Casa de la Provincia. Desde que comenzó a funcionar, en mayo, se resolvieron 4.281 trámites. Desde el inicio de la gestión, se pusieron en funcionamiento 18 casas y se inauguraron 14.

Finalmente entregaron 45 viviendas de un total de 100 en el barrio CECO III. Otras 40 restantes siguen en ejecución con un avance físico de 98% y 15 están finalizando los trámites para ser adjudicadas.

Finalmente en el marco del programa «Mi Escritura Mi Casa», entregan 986 escrituras a 619 familias del distrito.