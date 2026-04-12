Azafrán en Olavarría: una nueva alternativa de inversión y producción local

Jorge Scotton / En Línea Noticias

Este domingo se llevó a cabo una jornada de siembra de azafrán en la ciudad, marcando el inicio de este cultivo en la región a través de la sucursal de Azafrán Mediterráneo gestionada por Agronomía Olavarría. Marcos Albano, responsable del proyecto, brindó detalles sobre la mecánica de producción y las expectativas de rentabilidad para los inversores locales.

«Estamos haciendo reproducción y producción de bulbos de azafrán mediante la siembra de un mix que es calibre uno, calibre dos y calibre tres», explicó Marcos Albano sobre la actividad desarrollada en el predio de calle 152 N° 2535. El sistema utiliza bateas de un metro de altura con sustrato específico para controlar la humedad y evitar hongos, factores clave para un cultivo de invierno que «le encanta el frío, le encanta la helada y le encanta la humedad».

El modelo de negocio y rentabilidad

Marcos Albano

La propuesta se basa en un esquema donde el cliente adquiere sus propios bulbos y delega el cuidado en especialistas. «El cliente es dueño de su propio bulbo; nosotros le vendemos el bulbo y ellos lo van a sembrar y lo van a cultivar en el campo productivo que lo hacemos nosotros», señaló Marcos Albano. Según detalló, este sistema genera una rentabilidad anual que suele oscilar «entre 60 y 80 por ciento», aunque en años excepcionales ha llegado a superar el 100%.

Respecto al mantenimiento, el productor indicó: «Nosotros nos encargamos de todo. Primero de venderte el bulbo y después de hacerte un contrato por esos bulbos que vos comprás. Mediante esos bulbos, nosotros lo sembramos en el campo productivo». Este servicio tiene un costo del 10% que cubre el espacio físico, la siembra, la cosecha y el cuidado constante.

Producción manual y mercado interno

La siembra y la futura cosecha, prevista para mediados de septiembre, se realizan de forma manual. «La limpieza se hace manual, como también se hace manual la siembra. Se siembra manual y se cosecha manual», enfatizó Álvano. Una vez finalizado el ciclo, los bulbos se envían a Córdoba para su limpieza técnica antes de que el cliente decida si retirar su inversión o reinvertir para el año siguiente.

Sobre el destino del producto final, Albano aclaró que el azafrán obtenido se destina principalmente a productos propios de la empresa: «Tienen perfumes, tienen gin, cerveza, miel, bálsamo y sales. Solamente lo utilizan en su propio mercado, no lo salen a exportar». Además, destacó la complejidad de este mercado a nivel global: «Es uno de los productos más caros que hay en el mundo. Para hacer un kilo de azafrán se necesitan entre 150 y 180.000 bulbos de calibre tres».

Expansión en la provincia

Olavarría se suma este 2026 a las sucursales de Ayacucho, La Plata y Bragado como los únicos puntos de producción en la provincia de Buenos Aires. «Es una nueva iniciativa para Olavarría. La verdad que es relindo que la gente venga, que pase el día de la siembra», concluyó Marcos Albano, quien invitó a los interesados a comunicarse con Agronomía Olavarría para conocer más sobre el proyecto.