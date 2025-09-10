Barrio Jardín: Investigan el hurto de una mochila con casi 4 millones de un camión de reparto

Un hecho de inseguridad se registró en la tarde del martes en la intersección de Grimaldi y Saavedra, en nuestra ciudad.

Según la denuncia, cerca de las 20 horas un chofer de reparto de productos alimenticios había estacionado el camión que conducía en el lugar mencionado. Al regresar constató que un hombre, sin ejercer violencia, sustrajo del interior del vehículo una mochila de color negro que contenía pertenencias personales y una suma de dinero en efectivo de aproximadamente 4 millones de pesos.

Tras la denuncia, personal del Gabinete Táctico Operativo de la comisaría Segunda inició tareas investigativas.

En el marco de ese trabajo, se supo que una pareja —un hombre y una mujer— fue vista desplazándose hacia el Barrio Jardín. En el trayecto habrían descartado prendas de vestir, las cuales fueron recogidas por la Policía e incorporadas como elementos de interés en la causa.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 7, a cargo del Dr. Urlezaga, y se esperan nuevas medidas para esclarecer el hecho