Bomberos: Por escaso margen Fayanas sigue siendo Presidente y la oposición denunció: «una deuda de 289 millones de pesos»

Cobertura de Claudia Bilbao / Desayuno con Noticias / Radio M

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría tuvo este lunes su Asamblea en medio de gravísimas denuncias realizadas por un sector que pretendía competir por la conducción. Pese a las críticas y cuestionamientos de la oposición, el empresario Hugo Fayanas continuará ejerciendo la presidencia. El triunfo del oficialismo fue por escaso margen.

Ricardo Luissi, Guillermo Sorsoli y Marcelo Cunioli fueron las personas que oficiaron de voceros en representación del sector opositor que pretendía dirigir los destinos de la institución.

Este grupo de personas habló de una deuda de más de 289 millones de pesos aunque además realizaron graves denuncias sobre el contexto en que se llevó adelante la Asamblea.

Ricardo Luissi dijo que nunca se pudieron hacer de la documentación necesaria para participar de la Asamblea y manifestó, «primero tuvimos un listado borrador, de 29 socios y hoy apareció un listado de 35 socios. El año pasado eran 109. El socio deja de ser socio cuando la Institución lo notifica legalmente.»

«Nada de esto era regular, nadie nos respetó, nos bastardearon», expresó Luissi que quien fue presidente de la Asociación de Bomberos hasta el año 2021 cuando asumió Hugo Fayanas que, hoy y en medio de fuertes cuestionamientos, seguirá dirigiendo la institución.

Ricardo Luissi dijo que la votación para elegir las nuevas autoridades se concretó y aseguró, «no perdimos por mucho» aunque reconoció «no sabíamos ni los socios que eran.» En ese sentido dijo, «nos levantamos y nos fuimos porque no tenía sentido estar en la Asamblea.»

Quien alzó la voz posteriormente fue Guillermo Sorsoli que afirmó, «teníamos buenas intenciones hacia la gente de Bomberos, hacía el bombero, queríamos trabajar por y para el Bombero» y en ese sentido enfatizó, «de la gestión de bomberos nos preocupa la situación económica. Dicen una cosa y el balance muestra otra cosa.»

Tras esto Sorsoli realizó una gravísima denuncia: «se hizo una Cena Solidaria en 2023, cuando yo me retiré de Tesorero, dejé un plazo fijo de casi 7 millones de pesos en marzo de 2023. Aparentemente, dicho por la misma gerencia, esa plata de la chupo el Cuartel Central, hoy serían 32 millones de pesos y la gente de Loma Negra no dice nada, no sé dónde está esa plata, teóricamente se la chupó el cuartel central. Entonces decimos: ¿se está haciendo una buena administración? ¿Qué pasa con la cena solidaria que se hizo para Loma Negra?»

Tras esto, Guillermo Sorsoli explicó que la actual gestión llegó a la conducción con los votos de los Bomberos, haciendo referencia a los integrantes del Cuerpo Activo a quienes no les permitieron votar en esta elección. De todas maneras, Sorsoli dejó en claro que – según el Estatuto – los Bomberos no pueden votar pese a que sí lo hicieron en otras Asambleas. «Está Presidencia subió por el voto de los Bomberos, hoy se dieron cuenta que de que los Bomberos no votan. ¿Por qué será», dijo el consignatario de hacienda que fue parte de la movida opositora en la Asociación de Bomberos y en ese momento dejó dicho, «si estamos acá es porque parte de los Bomberos nos incitaron a que presentemos una lista.«

Al hablar de los números y de la economía de Bomberos, Guillermo Sorsoli expresó: «por el Balance 2024 hay una deuda de 289 millones de pesos. Si muestran los números reales, bárbaro, los felicitamos y nos vamos. La situación no es la que están disfrazando ellos.»

Tras eso, Ricardo Luissi intervino en la conferencia de prensa y dijo, «a la ciudad se le deben explicaciones. Por que a la ciudad nosotros vamos, yo fui presidente en algún momento, y le tocamos el timbre para que nos compre la rifa, íbamos y le tocábamos el timbre para que nos compre otra rifa, para que compre una cena, vendíamos pollos y le vendíamos a la gente, a la comunidad en general, por intermedio de la Municipalidad, también le pedíamos plata. Sería lógico darle explicaciones a la sociedad.»

A los dichos de Luissi, se sumó Marcelo Cunioli – que también integra el frente opositor a Fayanas – y dijo, «desde hace un año, a través de un porcentaje de la tasa de alumbrado, barrio y limpieza, todos los ciudadanos de Olavarría aportan a Bomberos Voluntarios, es decir que no son solo los bienes de Bomberos sino que es el aporte de todos los ciudadanos que tienen domicilio en Olavarría y que hacen con el pago de la Tasa alumbrado, barrido y limpieza hacen un aporte a Bomberos, eso se estableció luego de que se retiró el aporte de Estacionamiento Medido que hacía Soluparking.»

Más allá de la deuda que había mencionado en un tramo de la conferencia de prensa, Guillermo Sorsoli habló del déficit de Bomberos y puntualizó: «según los números que nos han informado, extraoficiales, se están recaudando de Municipalidad por la Tasa entre 15 y 17 millones de pesos, que es lo que aporta la Municipalidad por la Tasa. Aparentemente, por los números que nosotros manejamos, tenes un costo de 40 millones de pesos mensuales. El endeudamiento es mensual.»

Fue así que Ricardo Luissi – sobre este tema – agregó: «mensualmente la erogación que sale para los empleados, como sueldos de bolsillo más el 931. Eso está en 25 ó 26 millones de pesos.»

Ricardo Luissi llamó a «achicar los gastos.»