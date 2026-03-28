Bomberos rescataron a dos jóvenes atrapadas en un ascensor

Una dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Olavarría intervino este viernes en un edificio céntrico tras un desperfecto en un ascensor que dejó a dos personas atrapadas en su interior.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en la calle San Martín al 3200. Las dos jóvenes permanecieron en la cabina hasta que los efectivos lograron realizar las maniobras de apertura y extracción.

Según se informó, ambas resultaron ilesas y no requirieron asistencia médica. En el lugar, las tareas de rescate se extendieron por más de media hora y contaron con el apoyo de personal policial del Comando de Patrullas.