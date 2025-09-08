Boqueteros roban un mayorista en Olavarría

Un local mayorista ubicado en avenida Pellegrini y Collinet fue escenario de un robo en la madrugada de este lunes. Según supo En Línea Noticias, la policía fue alertada a través del 911. Al llegar al lugar, se entrevistaron con una de las encargadas del establecimiento, quien relató que al presentarse en el negocio, notó un boquete en una de las paredes del depósito.

Los ladrones, aún sin identificar, se llevaron una caja de seguridad que contenía una cantidad de dinero en efectivo, cuyo monto no fue especificado, pero se supo que se trata de una suma importante.

Inmediatamente, se preservó la escena del crimen para el trabajo de la Policía Científica. Además, se supo que se están analizando las cámaras de seguridad de la zona y se están tomando testimonios de los vecinos para recabar información que pueda ayudar a identificar a los responsables.

La causa se caratuló como «Robo» y está bajo la investigación de la UFI N° 7. La empleada radicó la denuncia en la Comisaría 2ª. Se trata del mayorista Golopolis.