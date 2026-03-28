Buscan a un menor de 13 años que se ausentó de un campo de Olavarría

Un menor de 13 años es intensamente buscado luego de ausentarse de un establecimiento rural del partido de Olavarría, según informaron fuentes oficiales.

El hecho se conoció este viernes 27 de marzo, a partir de la denuncia realizada por su madre, quien indicó que alrededor de las 17:00 constató la ausencia de su hijo en el establecimiento “La Templanza”, ubicado sobre la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 330, en el Cuartel XII.

De acuerdo a lo informado, el menor —identificado como Danilo Fernández— fue visto por última vez cerca de las 14:30, cuando se dirigía hacia un puente ubicado en una laguna dentro del predio donde reside.

Al momento de su desaparición vestía una remera de mangas cortas color gris y naranja con un dibujo en el frente, pantalón corto blanco con diseño tipo leopardo en negro y gris, y alpargatas azules con cordones blancos.

Tras la denuncia, se activó el protocolo de búsqueda, con la intervención de la UFI N° 4 del Departamento Judicial de Azul, con sede en Olavarría, a cargo de la fiscal María Paula Serrano, quien dispuso las primeras medidas investigativas.

En el operativo participa personal policial y de la DDI local, en el marco de las tareas destinadas a dar con el paradero del menor.