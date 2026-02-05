Canteras Piatti: La empresa desistió de la apertura de concurso preventivo y la justicia archivó el expediente

La histórica empresa olavarriense Canteras Piatti desistió en los últimos días de la apertura del concurso preventivo que había iniciado en la sede del Juzgado Comercial N° 6, Secretaría 12 con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La presentaciones solicitando el concurso preventivo se había realizado en noviembre del año pasado y tras el tiempo de feria judicial, Canteras Piatti se presentó en el expediente y desistió del pedido lo que significa que las actuaciones fueron archivadas.

El escrito de desistimiento lleva la firma de Pablo María Bosch, presidente de Canteras Piatti, con el patrocinio de los abogados Mariana Russo y Javier Armando Lorente.

Tras la presentación, y sin objeciones, la Jueza Marta Cirulli determinó el archivo de las actuaciones.

Al pedir la apertura del concurso preventivo, del que ahora desiste, Canteras Piatti había manifestado que se encontraba atravesando una «tormenta perfecta» debido a la caída de la obra pública, la devaluación y una cuantiosa deuda con entidades bancarias, tanto públicas como privada.

Del mismo expediente surgía que Piatti mencionaba tener una deuda superior a los 6 mil millones de pesos.