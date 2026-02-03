Caso Alan Salvaresqui: confirman su traslado a Mar del Plata y juntan firmas por la «Ley Jeremías»

Imagenes Mauricio Latorre

Familiares y amigos de Alan Salvaresqui se concentraron este lunes frente al edificio de la Fiscalía para brindar detalles sobre el estado de salud del joven, quien permanece internado en el Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura» tras ser atacado en una panadería el pasado diciembre.

El panorama médico y la rehabilitación

Durante el encuentro, se confirmó que Alan será trasladado el próximo 9 de febrero al INaRePS (Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur) en la ciudad de Mar del Plata. Según explicaron sus allegados, el joven contará allí con una habitación privada y comenzará un tratamiento integral que incluye apoyo psicológico y kinesiología diaria, servicios que, según denunciaron, no recibió de forma adecuada en el centro de salud local.

En cuanto a su cuadro de salud, la familia detalló que Alan presenta una lesión medular incompleta. Si bien ha logrado realizar algunos movimientos por cuenta propia, su estado físico actual es delicado debido al tiempo de internación.

La rehabilitación tendrá una duración estimada de tres meses, aunque podría extenderse según su evolución.

El joven ha logrado mover los brazos y ambas piernas con mucho esfuerzo.

El traslado hacia Mar del Plata será gratuito, pero la familia continuará realizando rifas para costear los gastos de estadía de su madre en dicha ciudad.

El reclamo de justicia y la «Ley Jeremías»

La jornada en Fiscalía también tuvo como eje el pedido de modificaciones legislativas. La familia de Salvaresqui se encuentra recolectando firmas en formato físico para apoyar la denominada «Ley Jeremías», la cual busca la baja de la edad de imputabilidad.

«Necesitamos juntar planillas, las firmas digitales no sirven», explicaron, al tiempo que anunciaron una marcha nacional para el próximo 12 de febrero a las 19:30 horas.

Respecto a la situación judicial, manifestaron su malestar debido a que el menor de edad imputado por el ataque permanece en su domicilio. «Se comenta que sale a la calle, sigue provocando. Para él, lo que hizo fue un ensayo y no está arrepentido», expresaron con preocupación.

Finalmente, los familiares hicieron un llamado a la empatía de la comunidad de Olavarría y criticaron la falta de acercamiento por parte de las autoridades municipales. «Esto nos involucra a todos. Ya han pasado varios casos. Alan no fue el primero y tampoco va a ser el último», concluyeron.+2

(En Línea Noticias)