Celebraron los 9 meses de la reapertura de la NEO de CEMEDA

Imágenes Mauricio Latorre

Con la presencia del intendente Wesner, funcionarios de Salud pública Municipal, del directorio de CEMEDA y de padres con sus hijos que transitaron por el servicio en estos nueve meses se reencontraron en un acto informal en la clínica privada en la tarde de este jueves.

Fue un evento cargado de emoción, donde se celebró el noveno mes de funcionamiento de la unidad de neonatología, un servicio clave que fue rescatado gracias a la colaboración entre el sector público y privado. Las autoridades, junto a las familias de los bebés atendidos, destacaron la «decisión política» que permitió la continuidad de este servicio, que lleva 35 años en la comunidad.

«Es un día de celebración porque estamos celebrando la vida», expresó el intendente Maximiliano Wesner. En un momento de crisis por el cierre de la empresa, la prioridad fue asegurar la continuidad de la neonatología, «como sostén y desarrollo de la vida». Este esfuerzo conjunto permitió no solo mantener los puestos de trabajo, sino también crear un equipo de alto rendimiento que ha obtenido resultados muy positivos.

Un sistema de salud integrado

Desde la dirección del sanatorio CEMEDA, se relató cómo la colaboración surgió de una visión compartida: «donde lo público no tenía que estar disociado de la parte privada», destacó el Dr. José Maria Larrechea. Este enfoque ha permitido que el equipo de enfermería trabaje de manera conjunta, logrando una «fusión» que ha beneficiado a todos.

El resultado de esta alianza es tangible: en solo nueve meses, 11 bebés han pasado por la unidad de neonatología desde su apertura en diciembre. Entre ellos, se destacaron casos como el de Keila, una de las primeras pacientes; Chiara, que nació con apenas 700 gramos; y las Trillizas, cuya atención fue un «gran desafío» superado con éxito.

El evento concluyó con un profundo agradecimiento a las familias por su paciencia y a todo el personal por su dedicación, reafirmando que «todo este esfuerzo es por ustedes». El trabajo en equipo y la visión de un sistema de salud unificado se consolidan como un modelo a seguir, demostrando que la cooperación puede lograr grandes avances en el bienestar de la comunidad.

«Una Decisión Política Clave» dijo la Dra. Florencia Gollineli destacó que mantener los empleos y un servicio comunitario de 35 años fue una clara decisión política, por la cual están muy agradecidos: «Creo que es una decisión política claramente el haber mantenido los puestos de trabajo y el haber mantenido un servicio que hace 35 años que se brindaba en la comunidad. Claramente eso fue una decisión política y lo agradecemos todos.»

Luego el intendente Maximiliano Wesner señaló visiblemente emocionado que «es emocionante y creo que es un día de celebración, porque estamos celebrando la vida. La verdad que para quienes estamos en la gestión pública, poder coordinar y pensar, y lo que decían recién, pensar el sistema de salud como uno solo, y poder articular y sentarnos en una mesa en un momento difícil, donde se cerraba una empresa de tantos años, había que priorizar la continuidad de esto, del servicio en especialidades de la neonatología como sostén y desarrollo de la vida.»

La Dra Alejandra Capriata, sin embargo destacó que, «así que se ha hecho un gran equipo, estamos trabajando muy bien, realmente con muy buenos resultados. Tenemos acá los resultados, tenemos acá nuestra primera paciente que es Keila, que es de Laprida. Nuestra paciente más pequeñita que es Chiara, que está acá adelante, que nació hace 25 semanas, 700 gramos. Y también tenemos a las Trillizas, que fue un gran desafío en la atención, y las vemos hermosas, para nosotros una gran satisfacción.»

El Dr. José María Larrechea como integrante del directorio de CEMEDA señaló que, «cuando hablamos con Maxi por primera vez, haciendo un poquito de historia cuando él asume, nos explicó un poco cuál era su idea de salud pública para la ciudad. Y ahí compartimos una misma idea, donde lo público no tenía que estar disociado de la parte privada, y que él nos expresaba que debíamos trabajar juntos.»