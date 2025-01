Celeste Arouxet sobre Galli: «la idea de él es la misma que la nuestra: buscar una Olavarría mejor haciéndose cargo de sus errores»

La coordinadora distrital de La Libertad Avanza, Celeste Arouxet realizó este martes declaraciones radiales donde aprovechó para expresar su malestar «con la prensa» dado que señaló que muchas veces «desinforma» acerca de lo que sucede. Estas afirmaciones las realizó en momentos en el que explicó los motivos por los que en el último tiempo no había realizado declaraciones públicas.

Celeste Arouxet, secundada por Guillermo Lascano, estuvo en los estudios de Radio Olavarría y eligió al a los periodistas Luis Anibal Occhi y Martín Miguel Rodríguez para responder distintas preguntas que hacen a la realidad del espacio liberal y libertario en Olavarría.

Dejó en claro, en más de una oportunidad, que su rol de coordinadora distrital de LLA «nunca estuvo en duda» y se referenció de manera directa en el liderazgo de Sebastián Pareja, el hombre fuerte del mileismo en la provincia de Buenos Aires.

En el desarrollo de la primera parte de la entrevista, la Jefa Regional de la ANSES explicó de alguna manera su malestar con sectores de la prensa. Estas críticas las enfocó en lo que muchas veces se dice tanto de ella como así también los distintos episodios internos que se han registrado en el espacio liberal y libertario de la ciudad. «Muchas veces la prensa no acompaña, me ha pasado que la información se cambia. Por más que la gente lo sabe, creo que no corresponde, hay que ser objetivos y primero ir a la fuente y después informar. Aclarar una desinformación es una perdida de tiempo», dijo Celeste Arouxet.

Arouxet reconoció los problemas internos en LLA que inició el año 2023 con cuatro concejales y en la actualidad se encuentra fracturado tras los rompimientos llevados adelante por los concejales Marcelo Fabián Petehs y María Adela Casamayor.

Días atrás el referente seccional de La Libertad Avanza, Alejandro Speroni vedó – en principio – el desembarco de Ezequiel Galli al espacio aunque reconoció que había avalado a Celeste Arouxet a dialogar con el exintendente. Speroni lanzó durísimas apreciaciones sobre Galli en una charla que mantuvo con En Línea Noticias. Este martes, Celeste Arouxet habló de este tema.

«Con Ezequiel sí hay charlas. Como lo dije en su momento, todo el mundo sabe lo que fue el pasado con Ezequiel, enfrentados totalmente mientras él era gestión. La charla personal que había que tener ya la tuvimos, las que cosas que nos teníamos que decir personalmente ya nos las dijimos. Hoy Ezequiel Galli no es gestión, nosotros fuimos la segunda fuerza en las últimas elecciones. No hay alianzas, si charlas por una Olavarría mejor. Yo no estoy diciendo que él va a manejar fondos de Olavarría, bienvenida toda la gente que se quiera sumar para un proyecto mejor. Se ha sumado muchísima gente del PRO, no es el PRO Ezequiel Galli. Hay cosas que no se van a permitir, nosotros somos los que estamos construyendo La Libertad Avanza. Bienvenidos sean los que quieran hacer las cosas bien, y serán alejados los que hagan las cosas mal», dijo Arouxet.

Siempre hablando de Ezequiel Galli expresó: «la idea de él es la misma que la nuestra: buscar una Olavarría mejor haciéndose cargo de sus errores. Pero eso es una cosa que tiene que explicar él.»

Guillermo Lascano, que también era parte de la entrevista, sumó su mirada al tema Galli: «nosotros, en principio, queríamos dirimir todos estos temas que estaban para atrás. Para pensar hacia adelante tenemos que resolver lo que sucedió, lo hicimos a puertas cerradas, quedó entre cuatro paredes, eso es lo sano. Si desde arriba se define un acuerdo determinado y él (Galli) está dentro de ese acuerdo tenemos que tener la grandeza de sentarnos y definir un objetivo común. Un analizan, en base a un frente que se pueda construir o no. La idea es sumar a todos para que tengamos la mayor representatividad.»

Lascano intentó explicar que Galli no cuenta con ninguna imposibilidad para ser parte de LLA como planteó en declaraciones a En Línea Noticias, el armador seccional Alejandro Speroni. «Ezequiel se ha juntado con Sebastián Pareja, con Alejandro Carrancio, creo que lo tienen consideración, es un exintendente que tiene mucho para aportar, con sus virtudes y sus defectos como todo el mundo», dijo.

«Creo que Ezequiel Galli tiene la vista buena de Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio, y hay reuniones entre ellos», dijo Lascano y de esta manera desacreditó – sin nombrarlo – al referente seccional, Alejandro Speroni.

Celeste Arouxet retomó el control de la entrevista para completar a Lascano y dijo, «la idea es sacar lo bueno de todos para armar algo que sirva para le gente, así de sencillo. Dejar eso de Celeste frente a Galli, ya somos dos espacios políticos y un 57% de los olavarrienses que eligieron esa idea y que no quieren al kirchnerismo en Olavarría.»

«A veces solo no llegas y necesitas que todos se unan por el bien de la gente», expresó la Jefa Regional de ANSES y coordinadora seccional de LLA.

Por último, Celeste Arouxet confirmó que el lunes se realizó una reunión con Carola Patané quien en el último tiempo apareció como cara visible de un programa de gestión de subsidios para los clubes de Olavarría y la región.