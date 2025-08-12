Cemento fresco: Corriendo y antes de que llegue el Gobernador apareció la rampa en la vereda de la Casa de la Provincia

En un episodio casi tragicómico este martes fue construida la rampa en la vereda del edificio de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ubicada sobre calle Junín.

La Casa de la Provincia – obra emblema de la gestión de Axel Kicillof – se encuentra funcionando desde hace varios meses atrás aunque será inaugurada recién este miércoles cuando el gobernador desembarque en Olavarría.

El 22 de mayo pasado un candidato a concejal de Olavarría había visibilizado la falta de rampa y desde ese tiempo a esta parte nadie había amagado a realizarla. Ahora, pasaron cosas.

Es de suponer que alguien advirtió el olvido y ordenó la concreción de la pequeña, pero necesaria obra, de inmediato y así fue: corriendo y antes de que llegue el Gobernador apareció la rampa.

¿Lo bizarro? Fue tan rápida la construcción que hacia las 20,30 horas de este martes el cemento aún estaba fresco.

Sin dudas quienes trabajaron lo hicieron contrarreloj y de esa manera se evitaron un tirón de orejas del gobernador que estará este miércoles en el edificio.