Cementos Avellaneda desmintió «categóricamente» que haya despidos masivos en la fábrica de Olavarría

Cementos Avellaneda desmintió de manera enfática y categórica que exista una reestructuración o un recorte de personal en la planta de Olavarría.

A través de un comunicado difundido en la tarde de este miércoles, la empresa sostuvo que las versiones difundidas en ese sentido no se ajustan a la realidad y cuestionó declaraciones del secretario de la seccional local de AOMA.

Según expresa el texto, la compañía afirma que el dirigente sindical “miente y somete a los más de 400 trabajadores de la fábrica, y a toda la comunidad, a una situación extorsiva que pretendió extender en el tiempo”.

Una situación puntual en el sector despacho

En el comunicado, Cementos Avellaneda aclaró que el conflicto refiere a una situación puntual en el sector de despacho, originada en julio de este año, cuando se puso en funcionamiento una nueva línea vinculada al cambio de bolsas de 50 a 25 kilos.

La empresa indicó que, en ese contexto, AOMA Olavarría llevó adelante una medida de fuerza reclamando la incorporación de personal adicional. Frente a esa situación, la fábrica tomó personal a plazo y en período de prueba, con acuerdo del propio sindicato.

Estudios técnicos y finalización de contratos

Siempre según el comunicado, durante los meses de agosto, septiembre y octubre la empresa reorganizó el sector y determinó la dotación necesaria, asegurando el cumplimiento de los tiempos de descanso y licencias del personal.

Esa evaluación, sostiene Cementos Avellaneda, fue respaldada por un estudio de métodos y tiempos realizado por el Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN y por la consultora CMT. Los informes, se señaló, fueron puestos a disposición tanto del gremio como del Ministerio de Trabajo.

Como consecuencia de ello, y tras haberlo comunicado previamente a AOMA, la empresa notificó la finalización de los contratos de seis personas incorporadas en el marco de esa situación puntual.

El texto difundido por Cementos Avellaneda concluye reafirmando el compromiso de la empresa con sus trabajadores y con la comunidad de Olavarría, al tiempo que advierte que “medidas irracionales” pueden poner en riesgo la normal operación de la compañía y la estabilidad de las fuentes de trabajo.