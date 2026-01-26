Choque entre un tren y un auto en el acceso a Mar del Plata: Tres vecinos de General La Madrid heridos

Tres vecinos de General La Madrid resultaron heridos este domingo luego de un choque entre un automóvil y un tren en la ruta 2, a la altura del kilómetro 386/391, en inmediaciones del parque acuático Aquasol y en el límite de los partidos de General Pueyrredón y Mar Chiquita.

En el vehículo viajaban un hombre de 40 años, un joven de 23 y una adolescente de 17, todos vecinos de La Madrid. Como consecuencia del choque, los tres sufrieron lesiones de distinta consideración y fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

La menor presentó politraumatismos, mientras que el adulto sufrió un traumatismo torácico con diagnóstico de neumotórax. El joven de 23 años también resultó con heridas de gravedad. Todos permanecían conscientes al momento de ser asistidos.

Cuando arribaron las ambulancias, las víctimas ya se encontraban fuera de los vehículos. En las tareas de atención y traslado participaron unidades del SAME y del SIES, además de ambulancias provenientes de Santa Clara del Mar.

El operativo

Del operativo también formaron parte Defensa Civil, bomberos del cuartel Camet, personal policial y equipos de Rescate. Desde Trenes Argentinos informaron que ninguno de los pasajeros de la formación resultó herido.

En las próximas horas se realizarán los peritajes correspondientes para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente. Además, se aguarda la intervención de la Justicia federal, ya que el sector donde se produjo el siniestro se encuentra bajo jurisdicción nacional.