Ciancio en CoNverSo: El imputado en la causa terrenos vinculó al secretario de Galli en el inicio de la investigación en su contra

«Me levantaron»

enlineanoticias.com.ar

Mariano Ciancio contó un hecho que sucedió también durante la pandemia.

«En algún lugar de la ciudad me levantan, como se dice en la jerga, a punta de pistola para preguntar a ver quién me daba las planchetas municipales, algo que se dejó pasar, como si fuera un hecho aislado y fue un hecho serio», reveló Mariano Ciancio quien reconoció que no denunció ese episodio y explicó por qué: «lo hablo con el entonces Intendente, lo hablo con el Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, les cuento lo que pasa y me dicen que es grave lo que pasa.»

En esa misma línea siguió revelando detalles de ese hecho de características cuasi mafiosas, » a mi me citan en un lugar de la ciudad diciéndome que se había volado un techo y ahí acudí como acudí a todos los que me llamaban y me encuentro con alguien que me está esperando con un revolver y preguntándome quién me suministraba las planchetas municipales, cómo hacía el trabajo. Estuve una hora en un lugar X.» Ese lugar, se pudo saber después de la entrevista, fue en la rotonda conocida como «de La Palmera».

Ante la insistencia respondió por qué no denunció el hecho en la justicia, «lo dejé en manos del Intendente y el Secretario y ellos me dijeron que se encargaban y quedamos ahí.»

Pero Ciancio fue más allá en su relato y agregó, «después uno desandando, me encuentro con que la persona que me apunta termina haciendo un trabajo en el Consejo Escolar, que tenía relación con algunos actores que son nombrados después, el audio, el famoso audio que aparece en su momento, (N.e: el audio que se habla de los negocios de terrenos y se mencionan, entre otras cosas, los pasteles en referencia al dinero) donde nombran a esa persona y dicen lo que hicieron.»

«Hay relación» fue lo que dijo Mariano Ciancio sobre el hecho de amedrentamiento que sufrió y no denunció y la investigación que supuestamente inició el secretario del entonces intendente.

Mariano Ciancio dijo que está dispuesto a denunciar este hecho en la Justicia, pese a que en su momento no lo hizo.

«Inicia la causa el secretario del Intendente, el que me levanta tiene relación directa y termina haciendo un trabajo para el Consejo Escolar, no quieren que denuncie, no me dejan poner un abogado y resulta que a los quince o veinte días del audio a mí me allanan en la casa de mi mamá y ahí si tuve que buscar un abogado por eso lo llamo al doctor Salerno, que tenemos una relación de muchos años», dijo Mariano Ciancio.

«Fue un hecho mafioso», señaló sin titubear y agregó, «para mí fue una eternidad aunque no fue más de una hora.»

«Había cosas que el Intendente sabían y otras se las ocultaban», dijo Mariano Ciancio en referencia al rol de Galli durante todo este proceso. Su ultimo encuentro con Galli – dijo – fue en 2023.

Sobre Galli dijo, «mientras estaba en el gobierno me acompañó, no estaba con él pero se ocupaba. Se comprometieron con cosas que no cumplieron. Me di cuenta que me habían dejado solo en todo esto. No cumplieron nada de lo que prometieron en su momento». Entre esas cosas mencionó que no le pagaron los honorarios a su abogado, el doctor Salerno.