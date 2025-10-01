Ciclista de 13 años herida tras ser atropellada por un auto

Una niña de 13 años debió ser trasladada al hospital de Pediatría luego de ser embestida por un automóvil mientras circulaba en bicicleta. El siniestro vial ocurrió cerca de las 19:50 horas en la intersección de las calles Taccuarí y Las Heras.

Según la información recabada en el lugar, la menor transitaba en su bicicleta cuando fue colisionada por un vehículo Toyota Etios, el cual era conducido por un hombre.

A causa del impacto, la niña sufrió heridas visibles en un brazo y una pierna. Inmediatamente, se solicitó la presencia de una ambulancia del Servicio de Salud Pública para brindarle asistencia.

El traslado al Hospital de Pediatría de Olavarría se efectuó para que la menor reciba la atención médica necesaria. Sin embargo, se reportó que la asistencia médica demoró más de 30 minutos en llegar al lugar del accidente.

Debido al incidente y las tareas de auxilio, el tránsito en la zona se encuentra disminuido y está siendo asistido y resguardo por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.