Clima en Olavarría: semana con picos de 31°C y un marcado descenso hacia el próximo sábado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico extendido para la ciudad de Olavarría, anticipando una semana que comenzará con temperaturas en ascenso pero que cerrará con condiciones mucho más frescas.

Tras un domingo que cerró con cielo despejado y una temperatura de 20.6°C a las 21:00 horas, los olavarrienses deberán prepararse para el calor durante los primeros días de la semana laboral.

El cronograma de temperaturas:

Lunes 5: Se espera una jornada de gran amplitud térmica, con una mínima de 10°C y una máxima que trepará hasta los 30°C .

Se espera una jornada de gran amplitud térmica, con una mínima de y una máxima que trepará hasta los . Martes 6: Será el día más caluroso de la semana. El termómetro oscilará entre los 15°C de mínima y los 31°C de máxima.

Será el día más caluroso de la semana. El termómetro oscilará entre los de mínima y los de máxima. Miércoles 7: Comienza un ligero descenso. La mínima subirá a 17°C , pero la máxima bajará a los 28°C .

Comienza un ligero descenso. La mínima subirá a , pero la máxima bajará a los . Jueves 8: El enfriamiento se hará más evidente con una mínima de 11°C y una máxima de 27°C .

El enfriamiento se hará más evidente con una mínima de y una máxima de . Viernes 9: La tendencia a la baja continúa, con marcas térmicas que se ubicarán entre los 12°C y los 26°C .

La tendencia a la baja continúa, con marcas térmicas que se ubicarán entre los y los . Sábado 10: El cierre de la semana será el día más fresco del periodo, con una mínima de 16°C y una máxima que apenas llegará a los 24°C.

Actualmente, la presión atmosférica se mantiene en 998.4 hPa y la humedad es del 52%, con vientos leves del sector sudeste a 12 km/h. Se recomienda a los vecinos mantenerse hidratados durante el lunes y martes ante las altas temperaturas previstas.