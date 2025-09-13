Cobertura electoral de Olavarría se destaca a nivel provincial

Medios de comunicación de Olavarría han demostrado una excelente performance en la cobertura de las elecciones de 2025 a través de streaming, posicionándose entre los más vistos de la provincia de Buenos Aires.

Rendimiento destacado de «En Línea, CDN y 107»

La transmisión conjunta de En Línea, Central de Noticias y FM 107 Moebius logró ubicarse entre las 10 mejores de toda la provincia, según un relevamiento realizado por el medio Infocielo.

La cobertura, dirigida por Fabricio Lucio y Alexis Grierson, contó con un equipo de casi 20 personas y se destacó por su alcance. De acuerdo a las métricas del relevamiento, la transmisión de «En Línea, CDN y 107» acumuló 2442 visitas.

Otras transmisiones de Olavarría

Además de la mencionada, otras transmisiones de Olavarría también registraron una importante cantidad de visitas, consolidando la relevancia de la ciudad en la cobertura electoral vía streaming:

Verte : 3390 visitas (8 en PBA)

: 3390 visitas (8 en PBA) En Línea, CDN y 107: 2242 visitas (10 en PBA)

(10 en PBA) LU32 : 445 visitas (25 en PBA)

: 445 visitas (25 en PBA) 90.1 Unicen : 188 visitas (31 en PBA)

: 188 visitas (31 en PBA) Cadena 103: 71 visitas (34 en PBA)

Rendimiento de medios en otras ciudades de la provincia

El relevamiento de Infocielo muestra que el interés de la audiencia se concentró en diferentes puntos de la provincia. La transmisión más vista fue la de Canal 8 Stream de Mar del Plata con 13.113 visitas. Le sigue el propio medio Infocielo de La Plata, con 10.353.

A continuación, un resumen de la performance de otras ciudades:

Mar del Plata:

Canal 10 : 6.143 visitas

: 6.143 visitas Brisas: 2.304 visitas

La Plata:

0221 : 2.931 visitas

: 2.931 visitas EnAgenda : 900 visitas

: 900 visitas SUBE : 580 visitas

: 580 visitas La Redonda : 424 visitas

: 424 visitas Estación Sur: 260 visitas

Junín:

Canal 10 : 1.523 visitas

: 1.523 visitas Democracia : 1.044 visitas

: 1.044 visitas La Verdad : 447 visitas

: 447 visitas Mestiza: 151 visitas

La Costa:

Canal 11 : 2.352 visitas

: 2.352 visitas Canal 2 AVC: 538 visitas

Otras ciudades:

La Opinión (San Pedro): 8.103 visitas

(San Pedro): 8.103 visitas Cruce (Conurbano*): 4.335 visitas

(Conurbano*): 4.335 visitas Chacabuco en Red (Chacabuco): 3.674 visitas

(Chacabuco): 3.674 visitas El Eco (Tandil): 3.400 visitas

(Tandil): 3.400 visitas Semanario Act. (Moreno): 2.034 visitas

(Moreno): 2.034 visitas Visión (Punta Alta): 1.677 visitas

(Punta Alta): 1.677 visitas La Brujula (Bahía Blanca): 1.377 visitas

(Bahía Blanca): 1.377 visitas El Nacional (La Matanza): 804 visitas

(La Matanza): 804 visitas Canal 4 (Pergamino): 536 visitas

(Pergamino): 536 visitas El Norte (San Nicolás): 2.413 visitas

(San Nicolás): 2.413 visitas Radio Atomika (San Martín): 370 visitas

(San Martín): 370 visitas Tres Ciudades (Ensenada): 214 visitas

(Ensenada): 214 visitas Jovita (San Isidro): 198 visitas

(San Isidro): 198 visitas Casares On Line (Carlos Casares): 105 visitas

(Carlos Casares): 105 visitas Cadena Nueve (9 de Julio): 428 visitas

El informe, que abarca métricas hasta el 10 de septiembre de 2025 a las 18:00 horas, señala la masiva participación de la audiencia a través de plataformas como YouTube.