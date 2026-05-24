Cómo un anuncio «patrocinado» puede vaciarte la cuenta bancaria y tus ahorros
Autor: Lucas Moyano, Auxiliar Fiscal Federal. Especialista en Ciberdelitos y Evidencia Digital. Autor de los Libros: Litigación Estratégica en el Proceso. Editorial Hammurabi y Ciberdelitos Como Investigar en Entornos Digitales. Edición 1 y 2 Editorial Hammurabi
¡Buenas! Hoy quiero alertarlos sobre una modalidad que está creciendo con fuerza y que es especialmente peligrosa porque ataca nuestra confianza en las herramientas que usamos todos los días. Se trata del «SEO Poisoning» o el envenenamiento de los resultados de búsqueda.
Ya no alcanza con desconfiar de un mail extraño; ahora el delincuente paga publicidad para aparecer primero cuando vos buscás ayuda legítima.
Recientemente tomé conocimiento de un caso que sirve de ejemplo para entender cómo opera esta modalidad de estafa: una persona buscó el número de «atención al cliente» de su tarjeta de crédito en Google y, sin saberlo, entró en una trampa diseñada profesionalmente por el cibercriminal.
A continuación analizaremos la modalidad que usa el criminal, como intentan manipularte, para luego aportarte unos cibertips para que estes prevenido y no caigas en engaño y protejas tu patrimonio.
EL ANZUELO: LA PUBLICIDAD QUE PARECE OFICIAL
La estafa no comienza con un mensaje al azar que llega a tu celular, sino con una necesidad real del usuario. El proceso es el siguiente:
La trampa técnica: Los delincuentes compran espacios en Google Ads utilizando logos, nombres y estéticas idénticas a las de bancos o tarjetas de crédito. Al figurar como un resultado «patrocinado» en la cima del buscador, el usuario baja la guardia, asumiendo que Google ha validado la legitimidad de ese sitio.
El desvío a WhatsApp: Desde ese link falso, derivan a la víctima directamente a un chat de WhatsApp. Aquí es donde comienza el despliegue de la ingeniería social más refinada.
LA TÉCNICA: LA «ATENCIÓN AMABLE» COMO ARMA DE MANIPULACIÓN
En este caso anónimo que analizamos, los estafadores no utilizaron amenazas ni violencia verbal. Al contrario, se mostraron como empleados «atentos y educados» preocupados por «proteger la cuenta» del cliente.
Bajo esa excusa de «seguridad», solicitaron:
- Videollamada: Para generar una falsa sensación de transparencia y cercanía.
- Selfies y validaciones faciales: Estos datos biométricos son oro puro para los delincuentes; los usan para validar identidad en billeteras virtuales o solicitar créditos instantáneos a nombre de la víctima.
- Cambios de claves y PIN: Guían al usuario para que él mismo entregue el control de su seguridad, bajo el pretexto de una «actualización del sistema».
CIBERTIPS ALERTAS ROJAS: SI TE PIDEN ESTO, ES ESTAFA
- WhatsApp no es un centro de validación: Ninguna entidad bancaria o tarjeta de crédito seria te va a pedir una selfie, una videollamada o una foto de tu DNI por WhatsApp para «validar» tu cuenta.
- La trampa del código: Si te piden un código que te llegó por SMS, te están robando el acceso a tu cuenta. Ese código es personal y nunca debe compartirse.
- Control de pantalla: Jamás permitas que un tercero te indique qué botones tocar dentro de tu app bancaria ni aceptes compartir pantalla.
¿QUÉ HACER ANTE LA DUDA?
Si durante una comunicación sentís que algo no encaja, aplica mis tips:
- Corta de inmediato: No sientas compromiso por la «amabilidad» del operador. Si es un delincuente, es un profesional entrenado para retenerte.
- Entra por tus propios medios: Nunca uses los links que te pasen. Cerrá la ventana y entrá vos mismo a la página oficial escribiendo la dirección en el navegador o usando la app que ya tenés instalada.
- El número seguro: El único número de atención al cliente 100% confiable es el que figura en el dorso físico de tu tarjeta de crédito o débito.
- Denunciá el anuncio: Si detectás que un resultado patrocinado es falso, reportalo en el buscador. Ayudás a que lo bajen y que otras familias no pasen por lo mismo.
CONCLUSIÓN
Los ciberdelincuentes se van modernizan: ahora invierten dinero en publicidad y cuidan su lenguaje para parecer legítimos. La mejor defensa hoy no es solo un buen software, sino nuestra capacidad de dudar y verificar.
Si te genera urgencia, si te pide datos biométricos por canales informales o si te saca de la plataforma oficial: ¡Alerta roja!
¡Cuiden sus datos y los de sus adultos mayores! En el entorno digital, como en la vida, el que se regala, pierde.
LUCAS MOYANO