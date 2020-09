Concejal Alicia Almada: “Damos vergüenza ajena la dirigencia política”

La edil fue contundente al denunciar públicamente como viven una joven madre y sus hijos en un galpón abandonado de la ex Enet.

La concejal del Frente de Todos Alicia Almada denunció públicamente a través de la red social Facebook que, “Esta madre y los niños sobrevive en un galpón abandonado de la EET 2.”

Almada fue contundente: “Damos vergüenza ajena la dirigencia política.”

Con el posteo de fotos la edil opositora señaló que, “No más discursos de violencia de género y políticas con perspectiva de género mientras esta mujer permanezca sin techo y comida.”

Mas abajo en su posteo la concejal del Frente de todos afirmó que, “Necesitamos una verdadera mesa de consenso social donde nadie quede excluido.”

Por otro lado el dirigente Martín Roldan, miembro de la Mesa de Emergencia agregó, “Para quienes preguntan en que pueden ayudar. Mercadería ya les alcanzamos desde la Mesa de Emergencia aparte a partir de mañana van a ir lunes, miércoles y viernes, a buscar la vianda al comedor ” Pocho Lepratti” de Provincias Unidas, les queda 6 cuadras.”

Roldan señaló que esta familia, “Necesitar necesitan de todo pero, en las condiciones en las que están viviendo y por lo transitorio del lugar, es de gusto llevar cosas hasta que no se solucione el problema habitacional, hasta ahora el municipio ni aporto, como verán las soluciones, pocas y muy básicas las resolvimos las organizaciones sociales , este es un caso testigo, un caso que se hizo público pero estamos con 4 o 5 casos igualmente desesperantes y la respuesta de ROBBIANI es siempre la misma así que, ayudar como? Hay que plantarse en Desarrollo Social, poner el cuerpo y no irse, y tenemos que ser muchos y muchas hasta que no depongan la actitud que están teniendo con respecto a la ayuda social, hace desde el 2018 que venimos diciendo esto desde la mesa de emergencia , las organizaciones sociales ya no damos a vasto y acá tampoco está apareciendo desarrollo social de la nación , que en la figura de José Arance , ya tenía que haber tomado cartas en el asunto pero tampoco lo hizo.”

