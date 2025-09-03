Concejal liberal puso en duda la eficacia de los medicamentos producidos en el hospital

El concejal de La Libertad Avanza, Oliver Gamondi volvió a realizar polémicas declaraciones, esta vez, vinculadas a la producción de medicamentos en el Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura».

Antes de las declaraciones de Gamondi, el Municipio había anunciado que el Hospital volvía a producir medicamentos, algo que quedó discontinuado en el año 2018.

Gamondi – en redes sociales – dirigió un mensaje y aseguró que estaba destinado a «los políticos de esta ciudad.»

El concejal aseguró de manera categórica: «antes de convertir al hospital en un laboratorio de producción de medicamentos, dediquemos tiempo, dinero y esfuerzo a brindar un servicio asistencial de alta calidad… O sea… Que el hospital funcione como tal…»

El edil dejó aclarado, «yo no tengo problema en que hagan medicamentos, pero antes que eso, primero que me aseguren que lo que hacen es equivalente en calidad a los que produce nuestra increíble industria privada farmacéutica nacional…»

«Yo en el hospital me harté de dar a mis pacientes Enalapril producido por el laboratorio del hospital cuya eficacia era más que dudosa… Parecía que le dábamos «agua» a los pacientes…» dijo Gamondi, que es médico.

Para desafiar a sus ocasionales lectores, Oliver Gamondi expresó: «Si no me creen, vayan a la UCO o a la UTI y revisen que comprimidos le dan a los pacientes… Si no son de laboratorios de renombre, ni se indican…»

Para finalizar, el concejal sentenció: «Dejemos de jugar con la salud de los pacientes y de hacer política barata populista. Seamos serios de una buena vez… Quieren hacer mil cosas, y lo básico no lo hacen… Ridículos.»