Confirman que el geriatrico no estaba habilitado por Provincia

El titular de Defensa Civil, Adrián Guevara, brindó precisiones tras el incendio ocurrido en un hogar de larga estadía de la ciudad. El funcionario se refirió al operativo de asistencia, el estado de salud de los afectados y la situación administrativa del establecimiento.

Respecto a la habilitación, Guevara confirmó que el lugar no contaba con la autorización de la Provincia. Explicó que el control y la habilitación de estos espacios dependen del Ministerio de Salud bonaerense y no del Municipio. En ese sentido, señaló que cerca del 90% de los geriátricos en territorio provincial se encuentran en una situación similar debido a las exigencias de las normativas vigentes en materia de infraestructura, personal médico y seguridad.

Desde el ámbito local, el funcionario detalló que se había implementado un programa de acompañamiento integral tras un episodio ocurrido el año pasado. Este programa incluyó relevamientos técnicos y sugerencias sobre el uso de extintores, señalización y planes de emergencia. Sin embargo, aclaró que el Municipio no posee poder de policía para clausurar o habilitar, por lo que las mejoras dependen de la voluntad de los propietarios.

Sobre las personas afectadas, el sistema de salud contabilizó entre 35 y 40 personas asistidas. Entre ellas se encuentran 32 residentes del hogar y el propietario. Además, seis bomberos debieron recibir atención médica, uno de los cuales permanece internado en terapia intensiva con compromiso en las vías respiratorias.

En cuanto al origen del fuego, Guevara indicó que los peritajes quedaron a cargo de Bomberos de la Provincia. Si bien existen indicios preliminares, los resultados formales de las pericias técnicas y fotográficas podrían demorar. (En Línea Noticias)