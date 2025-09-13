Confirman sentencia contra la Municipalidad de Olavarría por un desagüe pluvial en mal estado

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata rechazó un recurso de apelación presentado por la Municipalidad de Olavarría, confirmando la sentencia de primera instancia en un caso iniciado por un vecino de la ciudad, Mario Rubén Ciancio.

El expediente se centra en una «acción preventiva de daños» debido al presunto riesgo que representa un desagüe pluvial en mal estado en la Avenida Sarmiento, entre las calles Lavalle y Brown.

La causa, caratulada como «CIANCIO MARIO RUBEN C/ MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA – OTROS JUICIOS», fue iniciada el 9 de junio de 2025.

Ciancio, vecino de la avenida Sarmiento N° 2480, presentó la demanda para que el municipio «tome las medidas de resguardo y seguridad razonables y necesarias» para evitar daños a terceros, ya que la vereda y su vivienda se encuentran en riesgo de colapso debido al deterioro de un desagüe pluvial que, según él, es «una cosa viciosa y riesgosa».

El Conflicto

La defensa del municipio había solicitado la desestimación de la demanda argumentando que ya existían fallos previos sobre el mismo tema y que la acción había prescripto. Sin embargo, el fallo de la Cámara determinó que esta nueva presentación judicial no persigue una indemnización económica, como en casos anteriores, sino que busca la protección de terceros, lo que la convierte en una causa diferente a las previas. En efecto, los tribunales rechazaron la excepción de «cosa juzgada» y la de «prescripción» planteadas por la comuna, indicando que el objeto del actual reclamo es la prevención de daños y no la reparación de los perjuicios que ya sufrió la propiedad del demandante.

Además, el tribunal confirmó la decisión del juez de primera instancia de ordenar la intervención de un perito ingeniero en construcciones para que determine si el estado del conducto pluvial presenta riesgos para las personas que circulan o viven en la zona. También se validó la decisión de notificar al Honorable Concejo Deliberante de Olavarría sobre el proceso y sus implicancias.

La sentencia, firmada por los jueces Diego Fernando Ucin y Roberto Daniel Mora, impone las costas del proceso a la Municipalidad de Olavarría. La notificación electrónica de la sentencia fue enviada a las partes este viernes 12 de septiembre de 2025.