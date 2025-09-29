Conflicto en una Cooperativa por desvinculación de un asociado

Loma de Paz este lunes por la mañana

Se trata de la Cooperativa “Manos a la obra”, a cargo de la administración del Cementerio Parque Loma de Paz, quienes ratificaron a este medio la decisión de separar a uno de sus asociados y exmiembro debido a «incumplimientos laborales».

Fuentes de la cooperativa indicaron a En Línea Noticias que la decisión de desvincular al trabajador y separarlo de la conformación de la entidad no fue arbitraria. La cooperativa asegura que las «faltas» cometidas en el ámbito laboral «están debidamente documentadas» y que esta prueba respalda la medida. La separación es definitiva, afectando tanto su rol como empleado como su condición de asociado.

Intensas Reuniones en la mañana

El conflicto generó una jornada de intensa actividad en la sede de Loma de Paz donde opera la Cooperativa a cargo del mantenimiento. Se sucedieron varias reuniones que se extendieron a lo largo de la mañana. Estos encuentros tuvieron como objetivo formalizar y brindar el respaldo necesario a la decisión tomada, buscando gestionar la controversia de manera interna.

Pese a la tensión, la Cooperativa «Manos a la obra» logró mantener la normalidad en la prestación de servicios en el Cementerio Loma de Paz, desmintiendo versiones que indicaban una paralización de las tareas.

Una vez finalizadas estas instancias internas, este medio se encuentra a la espera de poder dar voz a las partes involucradas. El objetivo es obtener detalles concretos del conflicto.