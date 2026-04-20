Continúa la aplicación del protocolo en las escuelas secundarias de Olavarría

Este lunes 20 de abril, en todos los establecimientos del distrito, se mantienen los trabajos que buscan desarticular las situaciones que involucraron la redacción de amenazas de tiroteos en seis escuelas secundarias de Olavarría.

En este primer día hábil de la semana se planificó que en todas las instituciones del nivel se lleve a cabo una dinámica específica. En cada ingreso, al momento del saludo, se recibe a estudiantes y familias para realizar una reflexión conjunta sobre los alcances jurídicos de las amenazas al orden público y un repaso del protocolo activado el pasado viernes 17.

Asimismo, se dispuso un espacio para aquellas familias que demanden un diálogo personalizado. Posteriormente, las autoridades de cada escuela realizan un recorrido por las aulas para intercambiar impresiones sobre lo conversado en el ingreso.

Cabe destacar que en las escuelas donde el viernes se registró custodia policial, la misma no estuvo presente durante la jornada de este lunes.

Como parte del cronograma de trabajo, para el lunes 27 se anuncia una jornada de convivencia con el fin de que los estudiantes puedan expresarse y evaluar, en conjunto con docentes, los resultados del nuevo protocolo.

A mediano plazo, antes del receso escolar de invierno, se solicitará y acompañará a todas las instituciones del nivel en la planificación de un proyecto de impacto social y comunitario. El objetivo es sensibilizar en torno a la convivencia pacífica, tanto física como digital, en todos los ámbitos de interacción social.