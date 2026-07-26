CoNverSo | Inés Maddio: “La Escuela de Estética de Azul fue súper importante, definió mucho mi camino”

La cantante y docente Inés Maddio destacó la importancia que tuvo la Escuela de Estética de Azul en su formación artística durante el episodio N° 12 de la segunda temporada de CoNverSo, disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias.

Si bien creció en un hogar donde la música estaba presente desde siempre, aseguró que fue esa institución la que terminó de marcar el rumbo de su vida profesional y personal.

Durante la entrevista, Maddio recordó que transitó toda la primaria y la secundaria vinculada a la Escuela de Estética, donde encontró un espacio que iba mucho más allá de las clases de música. Allí compartió experiencias con jóvenes que tenían las mismas inquietudes artísticas y comenzó a construir el camino que años más tarde la llevaría a convertirse en cantante y docente.

“La Escuela de Estética fue súper importante… creo que eso también definió mucho mi camino después a recorrer”, expresó al recordar aquellos años de formación, en los que también participaron docentes y directores que dejaron una huella profunda en su vida.

La artista explicó que ese ámbito le permitió acercarse a distintas disciplinas, integrar el coro y comprender que el arte podía convertirse en un proyecto de vida. Esa experiencia, sumada a la música que respiraba cotidianamente en su casa, terminó consolidando una vocación que nunca abandonó.

Sobre el cierre de la conversación, Maddio resumió el lugar que ocupa la música en su vida con una definición tan sencilla como contundente: “Yo creo que hizo todo… me define como persona”, una frase que sintetiza una trayectoria construida entre la formación, la docencia y los escenarios.

La entrevista completa con Inés Maddio ya está disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias